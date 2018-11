Test av vognposer

Vi har oppdatert og utvidet fjorårets vognposetest – og endte opp med å kåre en ny vinner.

Denne testen ble oppdatert 02.11.2018

Slik har vi testet:

Posene er testet i bagdelen på vognen og i sittedelen/ sportsdelen på tre ulike vogner. De er testet i bagdelen til vognene Stokke Trailz og Emmaljunga Edge (som er store) i tillegg til bagdelen til Mountain Buggy duovogn (som er veldig liten).

Vognposene er sovet i og trillet i til barnehagen og på tur. Noen har fått være med ut i vått vær og de andre har fått prøve seg på liksomregn fra spruteflaske hjemme på badet. De fleste posene klarer seg fint med litt regn/ snø, men ingen unntatt Voksi Active tåler veldig vått vær. Helt vanntette poser gir gjerne klamme barn, og de fleste bruker uansett regntrekk på våte dager. Alle posene i testen kan vaskes.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Vognposene er testet på bakgrunn av følgende kriterier:

• Holder barnet seg varmt?

• Er posen tett nok rundt hode og mage?

• Hvor vanntett er posen?

• Blir barnet klamt i posen?

• Hvor er selehullene plassert?

• Er det god nok plass til posen i bagdelen?

• Sitter posen godt i sportsdelen?

• Ekstraeffekter som refleks, åpning i bunnen og lignende

• Hvor lenge kan posen brukes?

• Pris

• Bærekraft/miljøhensyn/dyrevelferd

NB! Vi tester produktene for hverdagsbruk. Vi har ikke testet for spor av miljøgifter.

Den overordnede konklusjonen er at det finnes en pose for ethvert behov og at foreldre har ulike behov når det gjelder vognposer.

Carena Fårö Lux

Denne posen gir ikke et veldig bra førsteinntrykk. Den føles litt billig i kvaliteten på stoffet og den er ikke spesielt tykk. Men så koster den heller ikke så mye. Posen er fylt med polyester og har sort fleece på innsiden. Den oppleves som litt åpen i toppen mot kroppen og kan ikke snurpes sammen på noe vis. Den har også dårlig snurp rundt hodet, det blir mer en brettet krøll enn en tett og god hettesnurp. Posen har både antiskli bak og lomme bak så du kan feste posen bak over vognen (på noen vogner) så posen ikke sklir ned. I tillegg har den sklisikkerkroker. Posen har hull til fempunktssele. Glidelåsen er på siden og går helt rundt som er veldig fint dersom du ønsker å ta av hele overdelen. Posen er enkel å vaske og tørker fint. Posen tåler helt ok med regn og våt snø, men absorberer vannet i stoffet så føles tung og våt etter litt tid. Posen har ikke skobeskyttelse inni og kan ikke forlenges. Den har heller ingen reflekser. Ikke en storfavoritt.

Vis bildetekst NY AV ÅRET: Vognposen fra Carena er en nykommer, men er fortsatt ingen favoritt. Foto: Babytesterne

Makslengde: 100 cm

Veiledende pris: 699,-

Karakter: 5 av 10



Vinter & Bloom mini dots

Dette er en prikkete, rimelig og fin pose med fuskepels. Den ligger fint i bagdelen, men er ikke så medgjørlig i sportsdelen. Den sitter for eksempel dårlig rundt magen på barnet som gjør at vind og vær blåser inn. Den kan heller ikke snurpes så mye rundt hodet. Posen kjennes litt tett ut i fyllet, antagelig fordi den er fylt med polyester i stedet for dun. Posen har fleece inni som hverken er fint eller praktisk ettersom smitt og smule fort fester seg. Posen har glidelås på sidene og kan åpnes nede, men det nederste stykket kan ikke fjernes eller vippes ned, så de skitne bena vil fremdeles bli stående oppi posen. Vi liker at selehullene i ryggen har borrelås, det er lett å tre selen gjennom og justere den. Vinter & Bloom OEKO-TEX® sertifisert med Standard 100 klasse 1 og bruker fuskepels – det liker vi. Posen er lett å vaske og tørker fort uten å klumpe. Dette er nok en pose som fungerer helt ok på trilletur i et litt mildere København, men den er ikke noe for de skiftende årstidene i Norge.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde: 100 cm, det finnes ikke forlengerdel.

Veiledende pris: 1098,-

Karakter: 5 av 10

Elodie Details

Dette er en fin og fluffy pose som fremstår som god kvalitet. Denne posen sitter bedre rundt kroppen enn Vinter & Bloom, men ikke like bra som for eksempel Voksi City. Den er fylt med polyester, som er bra for endene og allergikerne, men som varmer litt dårligere. Posen har fleecefôr som vi ikke er veldig begeistret for. Derimot liker vi godt at du kan brette ned fronten med trykknapp og at den har en lomme bak så du kan feste posen bak over vognen (på noen vogner) så posen ikke sklir ned. Den har ikke anti-skli på undersiden, så om du har en vogn der lommefestet ikke fungerer, sklir posen en del. Glidelåsen er på siden, praktisk dersom du ønsker å ta av hele overdelen hvis barnet er varmt. Posen er enkel å vaske og tørker fint uten å klumpe. Den kan dessverre ikke åpnes nede ved bena, og den har ingen refleks. Posen er ikke OEKO-TEX® sertifisert og vi vet ikke om noen spesifikke miljømessige eller bærekraftige tiltak, men de bruker Bionic Finish for å gjøre posen vannavstøtende.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde: 110 cm, kommer ikke med forlengerdel.

Pris: 1999,-

Karakter: 6 av 10

Stokke

Dette er en veldig luftig og myk dunpose som vi får lyst til å legge oss rett oppi selv. Den har ikke ull i ryggen og bør nok derfor brukes med skinn i bunnen av vognen på de kaldeste dagene. Posen ligger godt i begge bagdelene og er fin og tett rundt hodet når vi snurper den. I sportsdelen er den litt verre. Posen har ikke glidelås, men et bretteknappesystem som gjør at den er vanskelig å få til å sitte godt i sportsdelen på vognen når barnet sitter oppreist. Den har heller ikke noen antiskli bak for å hindre posen fra å skli nedover. Selene er veldig enkle å justere fordi ryggen på posen har borrelåsfeste. Posen kan ikke forlenges og føles allerede litt knapp for en baby på 10 måneder. Den kan åpnes nede, så du slipper å ha skitne sko inni posen, men det blir det fort mye krøll med posedelen som henger ned og slenger. Posen har ikke refleks. Dette er en fin pose å bruke i bagdelen, men ikke en innertier i sportsdelen på vognen. Stokke har en fotpose som kan kjøpes til 999,- om man går for å bytte pose underveis. Stokke får pluss for fokus på dyrevelferd og at dunen ikke plukkes fra levende dyr.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde: 71 cm, det finnes ikke forlengerdel.

Veiledende pris: 1599,-

Karakter: 6 av 10

Nordlys vognpose dun

Nordlys er en fin og kompakt pose. Vi liker godt formen, den er passe stor og passe bred. Den er fylt med dun, men har ingen isolerende ull i ryggen. Vognposen ligger godt i de store bagdelene og i sportsdelen på vognene, men blir for stor og stiv for den minste bagdelen. Den har anti-skli bak, og selehullene er greit plassert. Posen kan snurpes fint rundt barnets hode, og den sitter godt rundt barnets kropp i sportsdelen. Det hvite bomullsfôret inni er mykt og fint, men blir skittent før du rekker å snu deg. Posen kan åpnes i bunnen for skitne sko. Den har glidelås foran som gjør det mye lettere å lukke og åpne posen uten å måtte bekjempe klær og ting som tyter ut på sidene. Den går fint å vaske og tørke. Posen er sertifisert med OEKO-TEX® Standard 100, klasse 1.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 127 cm.

Veiledende pris: 1995,-

Karakter: 6 av 10

Bugaboo High performance footmuff, ny 2018-modell

Bugaboo er også i år testet med tanke på at den brukes i en Bugaboo sportsdel. På årets modell er festemetoden endret så posen har ikke lengre lomme bak som man fester over kanten på vognen. I stedet har den bare vanlig antiskli som de fleste andre vognposer. Vi skjønner ikke helt hvorfor de har tatt vekk denne muligheten som gjør at posen aldri sklir ned for det var et kjempe pluss. Nytt for året er at du lett kan ta ut dyneposen i det øverste laget slik at posen ikke blir for varm å bruke vår og høst. Og veldig bra refleks rundt hele glidelåsen. Ellers er den veldig lik posen vi testet i 2017. Den oppleves ikke som en bedre versjon enn fjorårets annet enn med refleksen. Vi savner hetten for å feste posen, dette trekker derfor ned.

Vis bildetekst OPPDATERT MODELL: Bugaboo har kommet med en ny vognpose til barnevogner med sportsdel. Foto: Babytesterne



Makslengde: 95 cm, ingen forlengerdel.

Veiledende pris: 1 929,-

Karakter: 6,5 av 10 (forutsatt at den brukes i Bugaboo-vogn med sportsdel)



Reflex

Denne vognposen likte vi godt ved første øyekast. Den virker akkurat passe stor, har behagelig stoff utenpå og inni og kan forlenges og åpnes i bunnen så man slipper skitne barnehagesko inni posen på vei hjem. Den passer godt i liten og stor bagdel og i sportsdelen. Vognposen er fylt med dun, men føles klumpete fordi det er litt ujevnt plassert. Den har også ull i bunnen som er fint og isolerende. Som på mange av de andre posene er hullene til selene plassert litt for langt ut til midjebelte og litt for langt opp til skulderselene. Stoffet inni posen er supermykt i babyfløyel av bomull. Glidelåsen er plassert i midten, og langs glidelåskanten er det refleks. Den tåler vann fint, men bør som de fleste andre være under regntrekk om det pøser. Alle delene i posen har OEKO-TEX sertifisering standard 100 klasse 1, og Reflex oppgir egne retningslinjer for å ivareta dyrenes velferd med tanke på både ull- og dunproduksjon.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 125 cm.

Pris: 1999,-

Karakter: 7 av 10

Bugaboo High Performance vognpose

Dette er en pose som så å si kun passer til en Bugaboo-vogn med sportsdel. Vi har derfor valgt å gi den karakter basert på bruk i Bugaboo-vogn, for i våre andre testvogner fungerer den dårlig. Vognposen har mange smarte små finesser. Du kan for eksempel bytte topplaget slik at det kan være polyester om sommeren og dun om vinteren. Den har skittensko-beskyttelse i bunnen av posen som du lett kan tørke av, og du kan snurpe den i front for at den skal sitte godt rundt kroppen på barnet. Lurt når det blåser litt ekstra. I tillegg har den en lomme bak som man fester over kanten på vognen så posen ikke sklir ned. Forstykket kan brettes ned et stykke og festes med trykknapp. Glidelåsen er på siden, så du kan ta av overdelen og bruke underdelen som setefôr. Det eneste denne posen mangler er en refleks. Vi er også litt usikre på om den vil holde barnet varmt på de kaldeste dagene ettersom fyllet i ryggen er polyester og dundelen ikke er veldig tykk. Vi finner ikke noe informasjon om OEKO-TEX® Standard eller om miljø, bærekraft eller dyrevelferd med tanke på dunen i posen.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde: 95 cm, ingen forlengerdel.

Veiledende pris: 1930,-

Karakter: 7 av 10 (forutsatt at den brukes i Bugaboo-vogn med sportsdel)

Voksi Urban

Dette er en populær og solid vognpose. Den har ull i bunn og dun jevnt fordelt i fyllet. Ull og dun er en god kombo for jevn, god varme. Posen er ganske bred, den ligger fint i den store bagdelen, men blir for klumpete og bred for den lille. I sportsdelen ligger den fint med anti-skli bak som holder den på plass. Også her er hullene til selen rundt midjen sånn halvveis plassert, men det overlever vi. Når posen er åpen nede sitter den nederste delen fast, så man slipper å være redd for å legge den igjen et sted. Ulempen er at klaffen fort blir ganske skitten selv om posen er åpen. Posen kan snurpes i toppen og blir sånn passe lun. I bagdelen på vognen hjelper vognen til å lune, men i sportsdel kan det bli litt surt rundt ørene på de kaldeste dagene. Den sitter fint rundt kroppen til barnet. Vi liker at fôret er av bomull, men det er litt irriterende at det suger til seg støv og lo. Posen har glidelås på siden og fin refleks. Forlenger er fint når barnet vokser. Posen er sertifisert med OEKO-TEX® Standard 100, klasse 1 og Voksi oppgir egne retningslinjer for å ivareta dyrenes velferd med tanke på både ull- og dunproduksjon.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 115 cm.

Veiledende pris: 2299,-

Karakter: 7 av 10

Voksi Active

Voksi Active er laget for dem som er ute i all slags vær og kan for eksempel være en god pulkpose (uten at vi har fått testet dette). Det er ingen tvil om at dette er en solid pose med vanntett materiale og forsterkninger i glidelåsen. Vi føler egentlig at vi bør gå rett ut på langtur i skogen med tunge snødekkede trær rundt oss. Men ikke med bagdelen, for der passer den ikke spesielt godt. Det hele blir bare rart og klumpete, antageligvis fordi posen er litt stiv i materialet utenpå. I sportsdelen sitter den godt, med anti-skli bak. Den har fleece inni som vi ikke er så begeistret for, men det luner kanskje godt på langtur. Posen kan snurpes så den luner rundt hodet, men vi hadde forventet at den ble enda tettere på kalde vindfulle turdager. Glidelåsen er ekstra forsterket og isolert med vanntett lag, så her blir ikke barnet vått eller kaldt. Vi liker godt de to små lommene på hver side der man har plass til en smokk, vanter eller andre småting man trenger lett tilgjengelig. Også denne kan åpnes i bunn ved å ta av den nederste biten. Refleks nederst er topp, men vi skulle ønske det var en litt lenger opp også. Posen har ull i bunn og dun i fyllet. Dette er en av de dyreste posene i testen, og den har fått karakter med hovedvekt på at det er en pose for mer ekstreme forhold enn kun for trilletur til barnehagen. Posen er sertifisert med OEKO-TEX® Standard 100, klasse 1 og Voksi oppgir egne retningslinjer for å ivareta dyrenes velferd med tanke på både ull- og dunproduksjon.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 125 cm.

Veiledende pris: 2499,-

Karakter: 8 av 10

Voksi City

Dette virker som en litt lettere vognpose enn Voksi Urban, og vi liker at den ikke er like bred. Den er fylt med dun, men har ikke ull i bunnen. Posen har glidelås foran og en fin liten lomme på siden. Posen ligger fint i bagdelene og sportsdelen med anti-skli bak. Selehullene er heller ikke her plassert helt optimalt, men vi overlever. Stoffet inni posen er hakket mykere enn i Voksi Urban. Dette er bra for babyen, men det trekker også lettere til seg melk og annet søl. Posen er heldigvis lett å vaske. Den kan snurpes så det blir lunt og godt rundt hodet på barnet, og det blir tettere enn en del av de andre. Posen kan åpnes helt nederst, men det er fort gjort å glemme den løse delen og gå fra den. Det er helt topp at posen har refleks langs hele glidelåsen nedover. Posen er sertifisert med OEKO-TEX® Standard 100, klasse 1 og Voksi oppgir egne retningslinjer for å ivareta dyrenes velferd med tanke på både ull- og dunproduksjon.

Vis bildetekst Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 125 cm

Veiledende pris: 2299,-

Karakter: 9 av 10

Easygrow Nature, ny 2018-modell

Norskproduserte Easygrow Nature fremstår utrolig varm, luftig og solid. Dette er en vognpose vi stoler på at vil passe på barnet. Posen ligger fint i bagdelene, men blir bitte litt stor i den aller minste. 2018 modellen til Nature er lik som fjorårets med unntak av to ting. Den har fått refleksen vi etterspurte i testen 2017. Stor tommel opp. Den har bra anti-skli bak som gjør at den ikke sklir så lett i sportsdelen. Selehullenes plassering er ikke revolusjonerende, men de fungerer ganske bra. Posen kan snurpes fint rundt hodet, og den avtagbare fuskepelsen gir ekstra beskyttelse hvis det trengs. Posen sitter også godt rundt barnets kropp og har glidelås foran. Den har myk økologisk bomull inni som vi liker godt, selv om også denne litt for lett trekker til seg ”støv”. Pluss for avtagbar bunn og lomme på utsiden. Dette er, sammen med Voksi Active, den dyreste vognposen i testen, men den kan brukes lenge på grunn av forlengerdelen som gjør at posen blir hele 130 cm. Ytterstoffet i årets modell er vevd på en litt annen måte enn fjorårets. Det betyr at den er mer sliteserk, men vi synes også den har blitt litt stiv. Vi likte 2017-feelingen bedre, men posen beholder likevel scoren sin fra i fjor. Posens tekstiler er sertifisert med OEKO-TEX® Standard 100 og tar både miljø og dyrevelferd på alvor – et stort pluss.

Vis bildetekst FJORÅRETS VINNER: Easygrow Nature ble fjoårerets testvinner. I år er det en annen vinner, men av samme merke. Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 130 cm.

Veiledende pris: 2499,-

Karakter: 9,5 av 10

Easygrow Nord – VINNER 2018



Dette er broren til fjorårets vinner er også en skikkelig «wow»-vognpose. Den har alle de samme kvalitetene til Nature posen fra 2017, med unntak av den lille lommen foran. I tillegg til Natures gode egenskaper, har denne posen vaskbar ull i ryggen, litt større mengde dun, et enda mykere stoff utenpå, mykere stoff inni som ikke tiltrekker seg lo like lett og refleks langs hele glidelåsen (refleks har også 2018 modellen av Nature fått). Helt topp, og viktig i disse mørke tider. Vi synes også det er fint med det mørke grå stoffet inni, ettersom flekker synes veldig godt på helt sort. Vi liker også godt at Nord er litt mindre voldsom enn Nature, slik at den passer bedre i litt mindre vognbager. Den blir kun 120 cm med forlenger (Nature ble 130), men det synes vi er uproblematisk. Posen har til og med en ekstra padding man kan ta ut og inn avhengig av hvor tett den skal være rundt hodet. Og det er genialt at man kan feste på et eget bærebrett på posen. Dette må kjøpes med ekstra.

Vis bildetekst TOPPSCORE: Easygrow Nature vinner årets test av vognposer. Foto: Babytesterne

Makslengde med forlengerdel som følger med: 120 cm.

Veiledende pris: 2499,-

Karakter: 10 av 10

