TV-profil Marianne Jemtegård fikk beskjed om at hun ikke kunne få barn – var gravid uken etter

Da Marianne Jemtegård var klar for å få barn ga legen henne den nedslående beskjeden om at det var for sent. En uke senere var hun gravid. – Julia er et mirakel, sier hun.

– Jeg hadde ikke lyst på barn i tyve- og trettiårene, men da jeg kom midt i trettiårene følte jeg plutselig på det savnet. Jeg følte at noe manglet noe i livet mitt, og jeg ville ha barn, forteller Marianne Jemtegård til VG Familieklubben.

Kunne ikke vente

Marianne var på den tiden i et forhold med en mann som ikke ville ha barn. Hun ventet på at han skulle bli klar, men etter et par år tok tålmodigheten slutt:

– Jeg visste at jeg ikke kunne være sikker på å finne en mann som ville ha barn med meg, men jeg kunne i hvert fall ikke være sammen med en som visste at han ikke ville ha det. Barn er en dealbreaker.

Tidlig ute med «babypraten»

37 år gammel, nysingel og med et sterkt ønske om barn, var Marianne usikker på hva hun skulle gjøre for å få familien hun ønsket seg. Kort tid etter møtte hun franskmannen Eder Zinho Alves, som er fem år yngre enn henne. De ble forelsket og det tok ikke lang tid før Marianne spurte franskmannen hva han tenkte om å få barn med henne

– Det er klart det var tidlig å begynne å snakke om barn, forteller Eder Zinho (35) til VG.

Selv ønsket han å satse på karrieren som klesdesigner, og synes ikke timingen var perfekt. Samtidig visste han at for Marianne var det viktig å få barn så raskt som mulig.

Marianne oppsøkte en lege for å sjekke om hun i det hele tatt kunne få barn. Beskjeden hun fikk var nedslående.

– Legen sa hun bare kunne se ett egg der, men understreket også at jeg jo ikke trengte mer enn ett egg for å bli gravid.

Noen måneder senere fikk hun imidlertid telefon fra gynekologen.

– Hvis du vil ha barn må du begynne med prøverør med en gang. Verdiene dine er så dårlige at du vil ikke klare å bli gravid på naturlig vis, var beskjeden Marianne fikk.

– Det var et sjokk for meg. Jeg lever som om jeg er tyve år, og trodde da at kroppen min også var tyve år. Der tok jeg feil.

Hun ringte kjæresten i Paris med en gang og spurte om han kunne være med på prøverørsbehandling.

– Vil du være med meg på denne reisen her? Det kommer til å bli ganske tøft, både psykisk, fysisk, økonomisk og alt. Det kan bli mange behandlinger, jeg må kanskje ta opp lån for å ha mulighet til å betale for alt dette, forklarte jeg ham. Men Zinho var med, og jeg ringte til en prøverørsklinikk og booket time med en gang.

Prøverørsbehandling

Klinikken hadde en ledig time allerede dagen etter. Marianne forberedte seg på å sette i gang behandlingen umiddelbart.

– Det var tusen tanker som raste rundt i hodet mitt. Alt fra at jeg nå måtte gjennom masse hormonbehandlinger, til at jeg kanskje måtte ta opp lån for å klare å betale for alt dette. Og hvordan skulle jeg klare å jobbe midt oppi alt dette, jeg er jo selvsending næringsdrivende.

Overraskelsen

Det var en uke siden Marianne skulle hatt siste menstruasjon, så for å være på sikre siden tok hun en test før hun dro til klinikken. Kjæresten respons var avslappet:

– Ta testen Marianne. Er du gravid nå er det virkelig et julemirakel.

Testen var positiv, noe Marianne ikke skjønte noen ting av.

– Jeg kunne jo ikke bli gravid uten hjelp? Jeg var helt i sjokk. Det første jeg gjorde var å løpe tilbake til apoteket og veive testen oppi fjeset til damen i kassen. Så kjøpte jeg en test til, jeg trodde ikke på resultatet. Men den andre testen viste det samme: Jeg var gravid!

Kalde fakta

Vis bildetekst LYKKE: I dag er lille Julia snart seks måneder. Foto: Trond Solberg

Gynekologen Jemtegård hadde gått til var like overrasket som Marianne selv, men gravid var hun, og i dag har hun og samboeren datter Julia, på nesten seks måneder.

– For meg er det et mirakel at Julia er her.

Bærer du nag til legen? Hun ga deg veldig nedslående nyheter, og sa du ville måtte ty til prøverørsbehandling for å få barn?

– Nei, jeg bærer ikke nag. Testen jeg tok viste bare kalde, harde fakta. Jeg hadde dårlige verdier, og legen sa jeg ikke ville produsere mer egg, og at jeg trengte hjelp for å få barn.

Hun vil ikke råde andre kvinner fra å teste eggene sine

– Det er greit å vite om du har god tid på deg, eller ikke. Samtidig kan det sette griller i hodet på deg, gjøre deg stresset, og også sette forholdet sitt under mer press. Men for meg var det viktig å vite det.

– Jeg tror kanskje kroppen min sa fra. Den fortalte meg at hvis du vil ha barn, så må du få det nå.

Hun tror ikke det vil komme flere barn.

– Jeg ser det som veldig lite sannsynlig. Samtidig så lever jeg godt med vissheten om at det blir bare Julia. Det er mer enn bra nok. Jeg er så takknemlig for at jeg har henne.

Voksen mamma

Opplevelsen har lært Jemtegård at det å få barn ikke er noe man skal ta for gitt.

– Det er ingen selvfølge å kunne få barn. I hvert fall ikke akkurat når det passer for deg.

Hun tror det er stadig flere som ikke får behov for barn før senere.

– Det er så mange ting i livet du skal rekke først. Det er jobb, karriere, reiser, alt annet man har lyst til å oppleve, så man får ikke det suget i magen etter barn. Men når det kommer, da kommer det til gjengjeld veldig sterkt.

Jemtegård er tilbake i jobb, og er travelt opptatt med å planlegge en babymesse. Karrieren er altså ikke satt på hold selv om hun har blitt mamma.

– Selv om jeg med en gang angret på at jeg ikke hadde fått barn tidligere, er det klare fordeler ved å få barn når man er førti år også. Jeg kunne ikke vært den moren jeg er for Julia i dag om jeg ikke var på et bra sted i yrkeslivet mitt. I tillegg har jeg samlet erfaringer som er bra for henne.

