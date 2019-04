Sofia (23) visste ikke at hun var gravid - fødte sønnen Theo

Da svenske Sofia Sjöblom fødte sønnen Theo i uke 36 var hun totalt uforberedt: – Det var helt sykt!

Etter en ferietur i Alpene fikk Sofia Sjöblom (23) plutselig veldig vondt i magen. Noen dager senere kom sønnen Theo til verden. Fødselen kom som et sjokk på den da 21 år gamle kvinnen. Bare noen måndener tidligere jobbet hun både dag og natt som servitør.

– Jeg tror det var mye derfor jeg ikke forst at jeg var gravid. Jeg rakk aldri kjenne etter i og med at jeg var så opptatt på jobb, sier Sofia.

I ettertid er hun takknemlig for at svangerskapet forløp så enkelt:

– Det var jo en gave å ha en så enkel graviditet.

Vis bildetekst SJOKK: Sofia og sønnen Theo. Foto: Privat

Tok graviditetstest- fikk sjokk

I mars 2017 kom Sofia hjem etter en ferietur i Alpene. I løpet av reisen hadde hun følt seg veldig trøtt, men trodde dette var et resultat av at hun jobbet så mye.

Da hun kom hjem fikk hun magesmerter, og hadde så vondt at hun ikke fikk sove. Av besteforeldrene, som begge er leger, fikk hun et preparat mot magekatarr, men det hjalp ikke.

– På kvelden gjorde det så vondt at jeg ikke klarte å komme meg ut av sengen. Jeg måtte ringe mamma, selv om jeg var hjemme i huset hennes.

Etter å ha rådført seg med besteforeldrene reiste Sofia til St. Görans sykehus i Stockholm. Heller ikke legene på sykehuset mistenkte at Sofia var gravid, men til slutt tok de likevel en graviditetstest.

– Mamma var sammen med meg, og vi fikk jo helt sjokk begge to. Vi visste ikke om vi skulle le eller gråte. Det var veldig vanskelig å vite hvordan man skulle reagere, så stemningen var litt rar, røper Sofia.

Vannet gikk

Legene mente Sofia var mellom tre til fem måneder på vei, men trodde også det dreide seg om en abort, eller svangerskap utenfor livmoren. Men mens Sofia ventet på ambulansen som skulle ta henne videre til neste sykehus, gikk vannet.

Ble gravid som 16-åring: - Fikk stadig høre at dette kom jeg ikke til å klare

– Da forsto jeg at det kanskje var en fødsel på gang. Når mamma kom lo vi masse, og var veldig glade, men vi visste jo ikke om barnet var friskt og om alt ville gå bra.

Etter cirka tre timer på Danderyds sykehus i Stockholm fødte Sofia, som var helt uforberedt på hvordan en fødsel forløper. Ifølge henne selv var fødselen helt problemfri, og i dag er sønnen Theo to år.

Vis bildetekst LYKKELIG: Sofia er i dag 23 år, sønnen Theo er 2. Foto: Privat

– Det var helt sykt, men veldig, veldig kult. Det er jo en gave å ha en så enkel graviditet, en ganske lett fødsel og nå et barn. Det er bare utrolig kult.

– I ettertid har jeg forstått at jeg var mer sjokkert i tiden etter fødselen enn det jeg innså da. Jeg husker for eksempel ikke hvem som kom og besøkte oss da vi kom hjem fra sykehuset.

Legene ved sykehuset estimerte at Theo var 36 uker gammel da han ble født. Sofia hadde likevel ingen aning om hun var gravid.

– Jeg hadde blødninger i løpet av svangerskapet, men har aldri hatt helt kontroll på når jeg har mensen. Jeg har danset hele livet, og derfor hatt mye uregelmessig mens, forklarer hun.

Sofia fulgte heller ikke så nøye med på magemålet, og gikk totalt opp kun to kilo.

Ukjent pappa

Takket være familie og slektninger har Sofia alt hun trenger av både hjelp og ressurser nå som hun har en liten gutt å ta vare på. Ifølge henne selv har livet aldri vært bedre.

– Han er verdens beste. Alt har blitt så mye bedre, og så mye morsommere, for nå får jeg oppleve verden gjennom hans øyne. Det er fantastisk.

Vis bildetekst NYFØDT: Lille Theo rett etter fødselen. Foto: Privat

Sofia, som studerer for å bli matematiker samtidig som hun jobber som danselærer, bor hjemme hos sine foreldre sammen med sønnen Theo og søsknene sine.

– Theo er supersosial, glad nesten hele tiden. Han er omtenksom og vil at alle skal være med. Han er jo også ganske rampete, og har veldig mye energi, forteller Sofia.

Hun vet ikke hvem faren er ende, men det fins to personer som foreløpig ikke har tatt farskapstest. Hun har ingen planer om å presse det frem.

– Jeg tror det viktigste for barn er å ha voksne rundt seg som bryr seg om dem, ikke nødvendigvis en mamma og pappa. Og Theo har en masse mennesker som bryr seg om han. Jeg ønsker likevel å finne ut av hvem Theos far er, i fremtiden vil han sikkert spørre om det, og da er det fint å ha et navn.

Fakta: Så vanlig er det å ikke oppdage en graviditet

– Det fins ingen statistikk på hvor mange som er gravide uten å vite om det, men de største svenske klinikkene tar imot omkring en til to kvinner i året som er uvitende om sin aktivitet, ifølge Helena Kopp Kallner ved Danderyds sykehus i Sverige.

– Å være uvitende om egen graviditet kan ha flere årsaker. Kvinnene er ofte overvektige, og høye, da ser man ikke så godt magen som stikker ut. Har man uregelmessig menstruasjon tenker man heller ikke nødvendigvis over at menstruasjonen uteblir. Man kan også gå inn i en tilstand av fornektelse.

– I visse tilfeller kan prevensjonsmiddel som p-piller, p-stav og spiral føre til at man ikke blør i det hele tatt.

– Selv om det høres ut som en umulighet å være gravid uten å merke det, er det ikke så uvanlig som man skulle tro. Man kan nemlig være gravid uten å oppleve vanlig symptom på svangerskap.

(Kilde: Helena Kopp Kallner, Gynekolog ved Danderyds sykehus)

