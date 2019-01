«Pilotfrue» hylles for kryssamming: – Det er et tabubelagt tema

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at «Bloggerne»-profil Julianne Nygaard la ut dette bildet. – Noen skriver «æsj», men de fleste er veldig positive, sier Nygaard.

Bloggeren Julianne Nygaard (28), mest kjent som bloggeren «Pilotfrue», er travelt opptatt som småbarnsmor til lille Severin (seks måneder) om dagen. Og pilotfruen ammer ikke bare sin egen sønn, hun stiller gjerne opp for andres barn også.

– Hvis det føles naturlig og kan være til hjelp oppfordrer jeg andre til å teste det ut, sier Julianne Nygaard til VG Familieklubben.

Positive tilbakemeldinger

Men temaet er tabubelagt, og da pilotfruen selv la ut bildet av at hun ammet både sin egen sønn og venninnens datter på to måneder, lot ikke reaksjonene vente på seg.

– Jeg har lukket kommentarfelt, så jeg har skjermet meg selv for de verste kommentarene, sier småbarnsmoren.

Hun understreker at unntatt noen få kommentarer av typen «æsj», har de aller fleste vært positive til ammebildet.

Normaliserer amming i offentlighet

– Det er veldig mange mødre som har kontaktet meg, og de gir meg tommel opp. De skriver også at de setter pris på at jeg belyser temaet amming, det å amme i offentligheten, og nå også såkalt kryssamming.

I en av kommentarene på bloggerens facebookside takker en småbarnsmor Nygaard for å ha lagt ut bildet der hun ammer to barn:

– Vil bare si hurra for offentlig amming, og jeg syns bildet du la ut der du tandemammer din sønn og venninnens datter er helt fantastisk! Takk for at du er med på å gjøre amming til noe naturlig og kult, står det å lese i kommentaren.

Bloggeren har spørsmålsrunde på bloggen hver uke, og det var etter julens spørsmålsrunde hun bestemte seg for å skrive et innlegg om nettopp amming.

– I julen dreide 80 prosent av spørsmålene seg om amming, da tenkte jeg at dette var noe jeg burde skrive mer om.

Nygaard sier det i utgangspunktet ikke føles naturlig for henne å dele et bilde der hun er såpass naken, men at hun ønsket å gjøre det for å skape blest rundt tematikken.

– Dette er et tema veldig mange mener noe om, men få våger å snakke om det. Det at VG Familieklubben nå også tar opp denne saken er jo veldig positivt. Det var det jeg ønsket med innlegget.

Ammer hverandres barn

Hun forteller at det ikke bare er hun som ammer venninnens sønn, venninnen har også ammet pilotparets sønn Severin.

– Det var mest fordi jeg var nysgjerrig på om det ville funke, i tilfelle jeg trenger hjelp fra henne en gang om jeg blir syk, er bortreist eller lignende, og det fungerte veldig fint.

Da de to parene var på juleferie sammen, var det Julianne som ammet den to måneder gamle jenta.

– Siden jeg aldri hadde gjort det før føltes det litt rart med en gang, men det forandret seg fort. Det tok ikke lang tid før det føltes helt naturlig. Mennene våre satt jo og så på, og de flirte litt først, men etter kort tid var det ingen som tenkte noe mer på det.

Julianne har tidligere fortalt at hun fullammer sønnen, og at Severin ikke tar morsmelkerstatning.

– Vi blir jo oppfordret til å fullamme babyene våre, da er det fint å vite at Severin kan få morsmelk av Pia om jeg ikke har mulighet til å gi ham selv.

Juliannes venninne Pia Løken Eriksen har ikke noe imot å både få datteren ammet av venninnen, eller selv å låne ut brystet sitt.

– Jeg synes det er fint at vi mødre kan stille opp for hverandre som dette når det føles naturlig, sier Løken Eriksen til VG.

-Poenget her er jo at barna får i seg viktig næring, legger hun til.

Anbefales av fødselslege

Det å hjelpe venninner, familie eller andre å amme har vært vanlig opp igjennom historien.

Vis bildetekst God hjelp: Mangeårige fødselslege Gro Nylander sier det å kunne hjelpe hverandre med ammingen er noe mange kan dra nytte av. Foto: Janne Møller- Hansen

Mangeårig fødselslege Gro Nylander, som står bak en rekke bøker om blant annet amming, ser ingen feil ved å amme andres barn.

– Dette har vært vanlig opp igjennom historien, hadde du lite melk kunne barnet få mettet seg hos naboen. Søstre og venninner ammet hverandres barn, og også bestemødre kan amme barnebarna sine. Det er særlig vanlig i andre kulturer.

Nylander mener noen overser hva brystet faktisk er skapt for.

– Man har glemt litt hva puppen egentlig er. Man kan vise brystet i dype utringninger, men selve brystknoppen må man for all del ikke vise. Tenk deg oppstyret om noen kom på en premiere med helt nakne bryster, hvilende på en balkong-BH, da ville det bli ramaskrik. Og det er jo egentlig latterlig. Vi har blitt litt pripne.

– I gamle dager hendte det iblant at to mødre byttelånte barn på barselavdelingen en amming eller to. Hvis en mor hadde lite melk, mens en annen hadde rikelig. Hun med den voldsomme melkefløden kunne amme en liten, sutlen pusling, mens hun med mindre melk fikk den store babyen som sugde kraftig og dermed stimulerte brystet til økt produksjon.

Så kom motforestillingen om mulig smittefare ved kryssamming, forteller Nylander.

Smittefare

Blant de mest vanlige motforestillingene mot kryssamming nevner Nylander blant annet smittefare.

– Det forekommer at for eksempel hiv kan smitte via melken. Dette gjelder spesielt babyer som både får morsmelkerstatning og brystmelk, antagelig fordi morsmelkerstatningen- som jo er kumelkbasert- kan lage små sår i tarmen, og får man da brystmelk med HIV-virus kan det smitte på denne måten. Derfor er fullamming frem til barnet kan få fast føde anbefalt for eksempel i Afrika. I Norge er alle gravide testet for hiv og det vil være ekstremt lav risiko for farlig smitte gjennom morsmelk.

Kulturelle forskjeller

Hun forteller også at hun fra pakistanske familier et par ganger har opplevd motstand mot kryssamming.

– Disse familiene vil helst ikke ha bankmelk eller melk fra en annen kvinne. De anser at barn ammet av samme blir i slekt, de blir «melkesøsken». Det taler senere mot at de to gifter seg med hverandre. Dette har vi i vesten smilt litt av i mange år, men det viser seg å være noe i det. Gjennom ammingen overføres det celler som etablerer seg varig hos barnet og for eksempel produserer antistoffer. Du kan også overføre det som heter stamceller gjennom morsmelken. Så moderne forskning støtter for så vidt at melkesøsken i all fall får lite grann felles immunsystem.

Hun kan likevel ikke se noen stor fare ved å amme andres barn, og oppfordrer kvinner til å hjelpe hverandre ved behov.

– La oss si at du og en venninne har en baby på samme alder, og dere hjelper hverandre å passe barna, da hadde det jo vært veldig praktisk å hjelpe hverandre med ammingen også. Det er tabu i Norge, akkurat som det å amme litt større barn er tabu. WHO anbefaler jo å amme i to år, dette er det for lite kunnskap om. Små barnehagebarn som fortsatt får litt morsmelk bruker betydelig mindre antibiotika enn andre, viser en studie, avslutter Nylander.

