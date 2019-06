Lille Lo fikk hjertestans – var død i 23 minutter

De opplevde alle foreldres mareritt: Da sønnen Lo var bare syv uker gammel, oppdaget de at han ikke pustet lenger.

Det var kvelden før nyttårsaften i fjor at firebarnsforeldrene Johanna og Linus Steen fra Dalsjöfors i Sverige opplevde noe av det mest skremmende man kan oppleve som foreldre.

Da de skulle legge barna, oppdaget faren at noe var galt med den yngste sønnen Lo, som da bare var syv uker gammel.

– Linus oppdaget at han ikke så ut som han pleide, Lo var helt hvit og pustet ikke, forteller Johanna Steen.

Overlevde mot alle odds

Vis bildetekst HELDIGE: Foreldrene Linus og Johanna Steen med lille Lo på armen etter en høydramatisk tid på sykehuset. Foto: Privat

Heldigvis hadde firebarnsfaren kunnskap om hjerte- og lungeredning, som han straks gikk i gang med, samtidig som Johanne ringte etter ambulanse.

Etter 23 minutter fikk faren liv i sønnen. Like etter ble barnet ført med ambulanse til nærmeste sykehus, før han ble fraktet videre med luftambulanse til barnesykehuset i Göteborg.

De neste timene lå han i respirator – og svevde mellom liv og død.



Legene konstaterte at hjertestansen skyldes en medfødt hjertefeil som ikke var blitt oppdaget. På sykehuset fikk han hjertestans igjen, og måtte gjenopplives nok en gang.

Legene fattet etter noen dager en beslutning om å skru av respiratoren – og forberedte foreldrene på at Lo sannsynligvis ville slutte å puste.

– Det var en tung dag da de skulle gjøre det. Vi satt bare og ventet på at klokken skulle bli to, da det skulle skje. Jeg var innstilt på at nå blir det slik – man våger ikke håpe på noe annet – det gjorde for vondt, sier Johanna.

Da respiratoren var skrudd av, satt foreldrene og ventet på at Lo skulle slutte å puste. Men han gjorde aldri det, han overlevde mot alle odds.

– Jeg satt fast i tankene om at jeg ikke kunne våge å tro at det var sant. Jeg måtte endre hele tankesettet mitt, og til slutt kunne jeg kjenne på at «jo, vi kommer til å få ta ham med oss hjem».

Kunne ikke gråte på åtte uker

Men Lo hadde fått en hjerneskade på grunn av hjertestansen, så familien vendte hjem til et nytt liv.

– Vi måtte forsøke å finne en ny hverdag hjemme med de andre barna og med Lo og hans nye behov. Og vi bestemte oss for å gjøre alt vi kan for å gi ham de beste forutsetningene han kan få.

Vis bildetekst TØFF TYPE: – Jeg er helt sikker på at Lo kommer til å fortsette å overraske oss, sier mamma Johanna Steen. Foto: Privat

De første åtte ukene hjemme hørte de aldri Lo gråte, noe som kan ha sammenheng med medisinene han fikk. Men i det siste har familien merket at han oppfører seg mer som en vanlig baby.

– Den største forskjellen er at han er svakere rent muskelmessig og at han har vansker med å styre bevegelsene sine. Men han har utviklet seg mer enn vi våget å håpe på, sier Johanna og fortsetter:

– I går gjorde han ansiktsgrimaser for første gang. Vi opplever stadig slike ting som andre foreldre tar for gitt. At barnet ditt plutselig kan gråte, le eller rynke på nesen blir liksom en kjempestor bonus for oss, vi blir stolte av alt mulig.

Uviss fremtid

Hvordan hjerneskaden til Lo kommer til å påvirke ham i fremtiden, er foreløpig uklart. Men Johanna sier at hun og mannen ser lyst på fremtiden.

– Jeg er helt sikker på at Lo kommer til å fortsette å overraske oss.

– I begynnelsen var jeg mer trist, det var så mye som var vanskelig å ta innover seg, man har en million spørsmål og alt føles så urettferdig. Men nå når vi har kommet så langt som nå, er vi bare dypt takknemlige over at han faktisk overlevde og at han var så sterk som kjempet seg gjennom dette. Så nå får vi kjempe på vegne av ham.

Vis bildetekst HJEMME IGJEN: – Når vi har kommet så langt som nå, er vi bare dypt takknemlige over at han faktisk overlevde og at han var så sterk som kjempet seg gjennom dette. Så nå får vi kjempe for ham tilbake, sier Johanna Steen. Foto: Privat

Slik gjør du hjerte- og lungeredning på et spedbarn

Se etter tegn til liv

Gi frie luftveier: Løft kun haken frem/opp ved hjelp av 2 fingre. Ikke bøy hodet bakover, men hold hodet i nøytral posisjon ved å legge en hånd på pannen

Puster ikke normalt? Rop på hjelp, ring 1-1-3 og sett mobiltelefonen på høyttaler

Gi 5 innblåsinger

Gi 30 brystkompresjoner. Bruk kun 2 fingre til å komprimere med, trykk ned 1/3 del av brystkassens dybde. Trykk med en takt på 100–120 kompresjoner per minutt. Gi deretter 2 innblåsinger

Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) helt til ambulansepersonell eller annet redningspersonell tar over.

Kilde: Røde Kors

Fakta: Barn med medfødt hjertefeil

Omtrent 0,8 prosent av alle fødte barn har en medfødt hjertefeil.

Hjertefeil er den vanligste medfødte misdannelsen.

I Norge fødes hvert år mellom 500 og 600 barn med hjertefeil

De aller fleste barn med hjertefeil vokser opp og kan leve tilnærmet normale liv.

Eksempler på vanlige hjertefeil er hull i hjertet, trange blodårer eller hjerteklaffer, blodårer som har byttet plass eller hjerterytmeforstyrrelser.

Kilde: Foreningen for hjertesyke barn / ffhb.no

