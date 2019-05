Fallulykker fra stellebord

Ikea advarer kunder som har stellebord/kommode av typen Sundvik om en potensiell risiko etter tre tilfeller der barn har falt ned fra stellebordet. Likevel mener Ikea produktet er trygt hvis det er montert riktig.

I en pressemelding kommer møbelgiganten Ikea med en innstendig oppfordring til alle kunder som har det aktuelle stellebordet/kommoden om å sikre den nedfellbare delen med sikkerhetsbeslagene som skal følge med møbelet.

Selskapet ber også kundene om å ta kontakt for å motta nye beslag gratis hvis de er blitt mistet.

Tre fallulykker

Bakgrunnen er at Ikea har mottatt tre rapporter om tilfeller der den nedfellbare delen på Sundvik-stellebordet har løsnet og barnet har falt ned fra stellebordet.

I disse tilfellene har ikke sikkerhetsbeslagene blitt brukt i henhold til instruksjonen, ifølge Ikea.

Som et forebyggende tiltak ber Ikea alle kunder som har dette stellebordet, og som har forlagt eller mistet sikkerhetsbeslagene, om å ta kontakt med dem for å motta nye beslag gratis. Ikea opplyser at kunder som tar kontakt, i dette tilfellet ikke trenger å vise noen dokumentasjon på kjøpet, som for eksempel kvitteringen.

– Sikre og trygge produkter har alltid høy prioritet hos Ikea og vi er svært lei for å høre om disse tilfellene, men glad for at alle barna så vidt vi har fått vite, har det bra i dag. Ikea har nå foretatt forebyggende tiltak og vil ytterligere forbedre produktkommunikasjonen, sier Emelie Knoester, Children’s Business Area Manager i Ikea, i pressemeldingen.

Mener det er trygt

Ikea skriver at de har sett at kunder har en tendens til å bruke produktet som et sammenleggbart stellebord på daglig basis, uten å bruke sikringsbeslagene til å låse bordet med, slik instruksjonen viser.

De skriver også at de har tillit til at produktet er sikkert, når det benyttes slik det er ment og i samsvar med instruksjonene.

