Skravleforeldre får smartere barn

Ny forskning indikerer at småbarn som vokser opp med masse voksensnakk rundt seg, får bedre kognitive evner.

I en ny studie har forskere ved University of York i England funnet ut at unge som utsettes for store mengder voksenprat, tenderer til å få bedre kognitive evner.

I studien, som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Developmental Psychology, fant forskerne en sammenheng mellom småbarn som hørte mye voksenprat – og deres evner knyttet til formforståelse, mengdeforståelse og resonneringsevne.

Lydopptak

Forskerne skaffet seg innsikt i barnas forståelseshorisont ved å plassere bitte små opptaksenheter på barnas klær mens barna var mellom to og fire år.

Dagliglivet til 107 barn og samhandlingene deres med foreldre og andre omsorgspersoner ble dokumentert i hjemmene over flere dager i opp til 16 timer daglig.

Foreldrene ble bedt om å gjennomføre diverse aktiviteter med barna, spesielt tilrettelagt for å teste deres kognitive evner, som for eksempel tegneøvelser og å pare gjenstander som ligner på hverandre.

Tett på

En av forskerne bak studien, Katrina d'Apice, mener at de små lydopptagerne var nyttige for å komme såpass tett på ungene i deres eget hjem på en diskré måte.

– Vi fant at ordmengden barna hørte fra voksne er positivt forbundet med deres kognitive evner. Men ytterligere forskning trengs for å undersøke årsakene til sammenhengen, sier d'Apice i en artikkel på universitetets hjemmeside.

– Ordmengden barna ble eksponert for varierte veldig mellom de ulike familiene. Noen barn hørte dobbelt så mange ord som andre, sier professor Sophie von Stumm.

Hun er en annen av forskerne bak studien, og hevder dette er den største naturalistiske hjemmestudien gjort på små barn til dags dato, og at metoder som den de har brukt, er veien å gå når man skal forske på barns tidlige utvikling.

– Å forske på denne måten hjelper oss å forstå samspillet mellom erfaringer i hjemmemiljøet og ulikhetene innen utvikling hos barn, sier Stumm.

Foreldrestil påvirker oppførsel

Studien analyserte også lydopptakene for å se på hvilken innvirkning ulike foreldrestiler kan ha på barns oppførsel.

Da så de at barna som ble mest oppfordret til å uttrykke hva de hadde på hjertet og utforske omgivelsene sine, også var de som viste færrest tegn til rastløshet, sinne og ulydig atferd.

