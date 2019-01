Ny studie: Rundt halvparten av norske barnehager passer ikke godt nok på de minste når de sover

En ny studie viser at barnehagebarn ikke passes godt nok på når de sover. Nå vurderer regjeringen nye krav til rutiner for tilsyn under soving.

Et seks år langt studie av norske barnehager er nå avsluttet, og resultatet av forskningsprosjektet ble fremlagt denne uken, skriver Forskning.no

Målet har vært å finne ut om kvaliteten på norske barnehager er god nok. Funnene er publisert på HiOA sine hjemmesider.

Småbarnsavdelingene dårligst

På en skala fra en til syv, hvor én er ikke bra, tre er minimalt bra, fem er god kvalitet og syv er «eksellent» kvalitet, scorer småbarnsavdelingene dårligst.

Samlet sett får norske småbarnsavdelinger 3,9 i score. Bare 46 prosent av barnehagene har tilstrekkelig tilsyn når de små barna sover.

Avdelingene for større barn scorer noe høyere, og har et snitt på 4,2. Det er likevel flere mangler på storbarnsavdelingene også.

Bedre tilsyn

Leder for GoBan- prosjektet, Elisabeth Bjørnestad, er ikke fornøyd med resultatet.

– Vi trenger flere nasjonale retningslinjer i forhold til tilsynet under soving i norske barnehager, sier Bjørnestad til VG.

Hun understreker at det ikke er en tilsynsundersøkelse som er gjennomført, men at funnene likevel gir tydelige signaler om at en del ting må ses nøyere på.

les også Dette kan du si i stedet for «ikke slå»

– Vi har gjennomført en kartleggingsundersøkelse på læringsmiljø, men undersøkelsen har også gitt oss en indikasjon på at det muligens ikke er nok personale i norske barnehager til å oppfylle alle kriteriene som er viktig.

Økt fokus på sikkerhet

Det har blitt økt sikkerhetsfokus i norske barnehager etter at en ettåring ble funnet hengende fast i en stropp i en barnehage i Bergen i januar i år. Ettåringen var livløs da han ble funnet, og ligger fortsatt på Haukeland sykehus, kritisk skadet.

Les også: Barnehage innfører «sovevakt» etter ulykke i Bergen

Flere småbarn

Bjørnestad sier det i dag er flere småbarn i barnehagene enn hva det har vært tidligere, og at dette krever flere ansatte:

– Hvordan skal vi få på plass de gode ordningene som gjør at personalet føler at de greier å få dagen til å gå opp? Det må vi finne en løsning på.

Vis bildetekst TRYGGHET: - Foreldre skal være trygge på at barna får den oppfølgingen de trenger i barnehagen, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H). Foto: Marte Garmann

Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg, er enig med Bjørnestad i at antallet ansatte i barnehagen er viktig.

les også Sukkerfri barnehage: Søt feiring uten sukker

– GoBan-undersøkelsen viser at gode barnehager har høy voksen-barn-tetthet og tilstedeværende pedagoger. De ansattes kompetanse og risikoforståelse, kombinert med gode rutiner, er avgjørende for god kvalitet, skriver Sjøberg i en e-post til VG.

Regjeringen vurderer nå å iverksette nye tiltak for å øke sikkerheten til barnehagebarna.

– Krav til rutiner for tilsyn under soving er noe regjeringen vil vurdere som en del av gjennomgangen av regelverkets krav til fysisk miljø i barnehager og skoler.

Barnehagen skal være trygg

les også Mer uheldig å suge på tommelen enn smokken

– Foreldre skal være trygge på at barna får den oppfølgingen de trenger når de er i barnehagen. Regjeringen har derfor fått i stand både et minstekrav til bemanningstetthet og et høyere krav til antall barnehagelærere nå. Vi fortsetter satsingen på de minste i 2019. Samtidig er det slik at flere problemer kan løses med lokale tiltak og god organisering, som for eksempel tilsyn ved soving og bedre rutiner for håndvask, eller andre hygienetiltak, sier statssekretæren videre.

Hun er tydelig på at forandring må til:

– Vi forventer at hele barnehagesektoren nå jobber med både kompetanse og kultur for sikkerhet, både når det gjelder tilsyn med barna når de sover og andre funn som mangel på hygiene, skriver Sjøberg avslutningsvis.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook