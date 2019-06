Ekspert: – Dette er den vanligste feilen foreldre gjør i bilen

For mange foreldre vender setet fremover for tidlig, og det er ikke den eneste feilen som kan få fatale følger for barn i bil, sier ekspertene.

VG Familieklubben har tidligere skrevet om hvor viktig det er at barnet ditt sitter bakovervendt i bilen frem til fylte fire år.

Men fortsatt gjør foreldre feil, og vender barnet sitt fremover for tidlig, bekrefter Christoffer Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk til VG Familieklubben.

– Å vende setet fremover for tidlig er den vanligste feilen foreldre gjør, sier Jan Olav Nilssen, som er ansvarlig for skadeforebygging i forsikringsselskapet If.

Han opplyser at det var svenskene som begynte med å vende barna sine bakover, og at andre land, som for eksempel Norge, har fulgt etter.

Vent med å snu barnet

– Det viktigste i bil er at barnet sitter bakovervendt så lenge som mulig. Mange foreldre er flinke til å sette babyene bakovervendt, men det hender at setet vendes fremover allerede når barnet er rundt ett år. Da har mange barn vokst ut av babystolen og skal bytte til ny bilstol, forklarer Nilssen til VG Familieklubben.

Han mener at de færreste barn blir bilsyke i så tidlig alder, og at det er andre grunner til at foreldre snur setet for tidlig.

– De fleste barn utvikler ikke mye bilsyke før de er rundt 3 år, sier han.

Jo mindre barnet er, jo større er hodet i forhold til kroppen, og nakkemusklene er mindre utviklet jo yngre barnet er, sier Nilssen.

– Et kast fremover som følge av en kollisjon kan derfor få fatale følger for babyen.

Fem ganger sikrere

– Det er fem ganger sikrere i forhold til trafikkskade å sitte bakovervendt. Det gjelder ikke bare barn, men alle. Men på et tidspunkt må vi ta valg. Først når du er fire år gammel, er det akseptabelt å snu deg fremover, sier Jan Olav Nilssen.

En annen vanlig feil er at barnet ikke er festet riktig i stolen, ifølge eksperten.

– Det er viktig at beltet sitter tight rundt barnet. Det kan være vanskelig å få til om vinteren med tjukke bobledresser, men nå i sommermånedene burde det går greit, sier han.

– Noen foreldre tror at barnet kan bli skadet i en kollisjon dersom beltet ligger mot halsen. Men beltet blir dradd ned ved kollisjon. Så hvis beltet festes under skulderen på barnet, og du da kolliderer, så kan barnet knekke ribbein og ødelegge vitale deler i kroppen.

Mange barn får sin første biltur allerede kort tid etter fødsel. At bilstolen til babyen er bakovervendt da, er spesielt viktig.

– Vi har en fantastisk utvikling med veldig få dødsulykker på barn opp til 4 år i bil i Norge. Men det fødes et sted mellom 55 og 60 000 barn i året, og mange av disse fødes av nye foreldre som ikke vet mye om bilsikring av babyer. Så det kan ikke sies for ofte, sier Nilssen.

Bilstol i forsetet

Han får støtte av Alexandra Gahnström, barnas forsikringsekspert på Trygg-Hansa.

– Barn skal sitte bakovervendt så lenge som mulig. Det man kan gjøre om plassen blir trang, er å flytte barnets bilstol til forsetet, der bruker det å finnes mer plass. Men da må man huske å koble ut kollisjonsputen, for den er helt livsfarlig for barn om de sitter i fremsetet, sier hun til svenske Aftonbladet.

Også i Sverige er det å vende setet for tidlig den vanligste feilen foreldre gjør med barn i bilen, bekrefter Gahnström.

Ekspertens beste tips:

La aldri barnet spise om det sitter alene i en bakovervendt bilstol i baksetet. Om det skulle sette noe i halsen, merker du det kanskje ikke.

Sikkerhet går foran klaging og gråting.

Om det er vanskelig å få barnet til å sitte i bilstolen, prøv å forberede det på noe morsomt allerede på vei til bilen. Sett på barnets favorittsang eller ha med en favorittleke.

Velg myke og lette leker til bruk i bilen. Tunge leker blir enda tyngre ved en eventuell kollisjon.

Kilde: Aftonbladet, Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If

