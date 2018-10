Barnehager nekter plass til uvaksinerte barn

Trollklubbens fire barnehager i Fredrikstad krever at både barn og ansatte er vaksinerte dersom de skal være i barnehagene. Folkehelseinstituttet mener tiltaket er unødvendig.

– Vi ønsker å ha det slik for å beskytte de barna som ikke tåler vaksine og de som ikke er gamle nok til å vaksineres. Dersom man ikke ønsker å vaksinere barna sine, får man søke plass i en annen barnehage, sier Helle Soos, eier av de fire barnehagene, til VG.

Det var lokalavisen Fredriksstad Blad som skrev om saken først.

Det var på foreldremøtet i de fire barnehagene at Soos informerte om det nye tiltaket. På møtet ble det også utdelt lapper der foreldrene skulle oppgi om barnet deres var vaksinert eller ikke. Soos har ansvar for rundt 200 barn fordelt på de fire barnehagene.

Barnehageeieren trekker spesielt fram MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger, kusma og røde hunder.

– Denne vaksinen får barna når de er 15 måneder, og i barnehagen har jeg barn som er yngre enn dette. Det er viktig å forsikre seg om at disse ikke blir syke, forteller hun.

Soos stiller også krav til at alle ansatte sjekker opp om de har fått vaksine, og blir vaksinerte dersom de ikke har blitt det tidligere.

– Ikke nødvendig

Didrik Vesterheim, avdelingsdirektør for vaksineforebyggbare sykdommer, hos Folkehelseinstituttet understreker viktigheten av at barn vaksineres. Likevel mener han at det ikke er nødvendig å innføre slike tiltak.

– Situasjonen i Norge er at vi har svært få tilfeller av meslinger, og smitterisikoen er svært lav. På landsnivå er vaksinedekningen på hele 96 prosent blant toåringene, sier vaksineeksperten til VG.

– Det kan likevel være lommer med barn der vaksinasjonsdekningen er lavere, og i slike miljøer vil smitten kunne spre seg raskt, legger han til.

Vesterheim forteller videre at vaksinasjon er frivillig, og at alle barn bør få tilbud om barnehageplass.

Foreldrene er positive

Soos opplever at de fleste foreldrene mener at vaksinering er viktig. Hun forteller at etter Fredriksstad Blad omtalte saken i går, så har barnehagen fått fem nye søkere.

Elisabeth Mikkelsen, foreldrerepresentant i en av barnehagene, deler samme oppfatning som eieren. Hun opplever at de fleste foreldrene er positive til tiltaket.

– Jeg er helt enig med Soos. Det er viktig at man tenker på de barna som ikke enda har fått vaksine og de som av ulike årsaker ikke tåler vaksinene, sier Mikkelsen til VG.

Besmira Rufati har også barn i en av barnehagene, og mener det bør være større fokus på viktigheten av å vaksinere barna sine.

