Derfor bør du bære babyen din

Med barnet tett inntil kroppen og hendene fri: Bæreseler og -sjal er i ferd med å bli et stort fenomen. – Mange småbarn trives best trangt og tett, sier ekspert.

Å bruke ulike former for bæretøy for barn er definitivt praktisk, men dette fenomenet dessuten blitt en hobby for stadig flere.

Miljøet som interesserer seg for bæresjal er stort verden over, og sjal finnes i alle mulige materialer, farger og mønstre. Prisen for de aller mest eksklusive kan komme opp i over titusen kroner.

Når vi møter tobarnsmor Pia Tuverud Eide (33) har hun sønnen Oliver (1) i et bæresjal på ryggen. Den lille gutten ser ut til å storkose seg der han sitter klistret inn til moren sin.

Måneder med frustrasjon

– Da storesøster Ellie (3) ble født hadde hun et ekstremt behov for nærhet. Hun sov bare på brystet mitt, ellers skrek hun. Vogn var et mareritt, forteller hun.

– Dessuten har vi hund, og den skulle luftes hver dag. Jeg husker vi løp på tisseturene med vognen, for babyen skrek så fælt. Jeg gruet meg til alle ærend og avtaler fordi jeg visste det ville bli masse skriking, erindrer Pia.

Vis bildetekst HEKTET: – Jeg ble fullstendig bitt av basillen, og har siden hatt dette som hobby, så vel som et «livsnødvendig» hjelpemiddel, sier Pia Tuverud Eide. Foto: Jeanette Bækkevold

Etter noen måneder frustrasjon, bestemte hun seg for å gå til anskaffelse av en bæresele, og til Pias store overraskelse sovnet babyen i den med det samme.

Fra den dagen ble selen brukt flere ganger daglig, både til kos, nærhet, trøst, soving, turer og under middagslaging og andre gjøremål.

Les tips om bæring av barn i sele/sjal nederst i artikkelen

Snart meldte Pia seg inn i en egen bæregruppe på Facebook. Der ble hun inspirert av alle mammaene som brukte sjal, og kjøpte seg snart et eget.

– Jeg ble fullstendig bitt av basillen, og har siden hatt dette som hobby, så vel som et «livsnødvendig» hjelpemiddel, ler Pia, og forteller at Oliver har blitt båret i sjal fra han bare var noen få timer gammel.

Den viktige hudkontakten

Vis bildetekst Mathea Lilleengen. Foto: Privat

Mathea Lilleengen er sertifisert bæreveileder gjennom School of Baby Wearing i London, hun er også teamleder hos Bæreglede og selv tobarnsmamma. Lilleengen forteller at bæretøy er noe man kan begynne med så snart babyen er født, også babyer som kommer før tiden.

Da kan det være enda viktigere med masse hudkontakt, ifølge henne.

– Så lenge omsorgspersonene er motivert og føler seg komfortable med å begynne å bruke bæretøy, er det bare å sette i gang. Mye forskning er gjort på området de seneste årene, og den viser tydelig at spedbarn som bæres tett inntil, gråter mindre, roer seg raskere, legger på seg fortere og har mindre tendenser til kolikk, sier hun.

Bra for fedrenærhet

En del foreldre som bærer barna sine rapporterer om en sterkere mestringsfølelse, mer naturlig tilknytning til den lille og selvsagt: Muligheten for frie hender.

Og enkelte mødre som ammer mener å kunne erfare at melkeproduksjonen kommer raskere i gang dersom de bærer babyen inntil seg.

– Også pappaen knytter seg gjerne bedre og raskere til baby gjennom bæring. Og hvor deilig er det ikke å kunne gå ut en tur uten å måtte ha med vognen hver gang man skal ut døren, utbryter Lilleengen.

Hun er opptatt av å få frem at bæringen skal være kos og føles bra. Om en føler seg usikker, er det vanskelig å nyte den nære tiden sammen med babyen sin.

Vis bildetekst BÆREVEILEDER: – Mye forskning er gjort på området de seneste årene, og den viser tydelig at spedbarn som bæres tett inntil, gråter mindre, roer seg raskere, legger på seg fortere og har mindre tendenser til kolikk, sier Mathea Lilleengen, som kan smykke seg med tittelen sertifisert bæreveileder. Foto: Jeanette Bækkevold

– Bruk bæringen på en måte som gjør livet enklere og hverdagen rikere! Liker du å gå tur på kronglete stier? Legg til rette for at dette fremdeles går an selv om du er nybakt forelder. Eller kanskje du bare vil bære litt iblant hjemme, det er også kjempefint. Lytt innover til hva slags omsorgsstil som passer for deg og barnet ditt, råder Lilleengen.

Knærne høyere enn baken

Osteopat Linda Bellika Esaiassen jobber på kiropraktorklinikken Bekken og Barn. Hun forteller at det viktigste for barnet, uavhengig av type bæretøy, er at babyen sitter trygt og tett inntil kroppen din, og har god støtte i nakken, spesielt i starten.

Vis bildetekst Linda Bellika Esaiassen. Foto: Privat

Dessuten er det viktig at den ligger i en god ergonomisk stilling, noe som innebærer en krumning av ryggen og god støtte helt ut i knehasene, slik at knærne holdes godt opp, og siden av hoftene er i froskestilling.

– En god huskeregel kan være at knærne skal være høyere enn baken slik at det dannes en «M»-form av baken og beina. Noen er litt redd i starten for å «skvise» babyen, men husk at disse små allerede har levd veldig trangt i ni måneder, og de trives ofte med å ha det tett og godt rundt seg.

Ergonomi viktig

Esaiassen beroliger foreldre med at det er vanskelig å gjøre noe feil så lenge du har gått til innkjøp av en god sele som passer for deg og barnet ditt. Hovedsakelig gjelder det å velge riktig sele som er tilpasset barnets alder for god ergonomi, og at det er behagelig for deg slik at du ikke påfører deg smerter og ubehag.

– En del seler er alene ment for å kunne brukes fra nyfødtstadiet og utover, mens noen må ha tilleggsutstyr, som et nyfødtinnlegg, så sjekk ut dette før du kjøper, sier Esaiassen.

Hun har et godt tips til de som er nysgjerrige på bruk av bæretøy:

– Det finnes masse bra videoer på nettet om knyting av sjal eller plassering av barn i sele. Les eller se på disse så du plasserer barnet riktig med tanke på hvor armer og bein skal ligge.

Esaiassen mener også at man vil kunne få mange gode tips og råd ved å kontakte en såkalt bæreveileder, som gjerne sitter på mye kunnskap og erfaring.

Vis bildetekst TETT LØP: Tobarnsmor Pia Tuverud Eide har brukt bæresjal først på datteren Ellie, og nå på lillebror Oliver. – Jeg vil bruke bæretøy så lenge andre bruker vogn, sier hun. Foto: Jeanette Bækkevold

På spørsmål om hvor lenge tobarnsmamma Pia ser for seg å bruke bæretøy, kommer svaret raskt:

– Jeg vil bruke bæretøy så lenge andre bruker vogn. Det hender fortsatt at Ellie vil sitte i sjal på vei til butikken, eller vil opp en tur for å kose når hun er sliten eller syk, sier hun.

– Og ikke minst er det mye lettere å gjøre ting med storesøster når lillebror bare «henger på» og sover!

Vis bildetekst SJAL-A-LA: Så lang er veien fra pledd til komfortabel sitteplass hos mor eller far, demonstrert ved Pia Tuverud Eide (33) og sønnen Oliver. Foto: Jeanette Bækkevold

Tips om bæring av barn i sele/sjal

* Den største fordelen med å bære barnet ditt, er at det er trygt og godt for barnet å ligge tett inntil brystet og få mest mulig kroppskontakt. Barnet blir ofte rolig og sover godt fordi du aktiverer den delen av nervesystemet som roer ned kroppen ved at barnet har det trangt rundt seg og får nærhet av mor eller far.

* Valg av riktig bæretøy avhenger helt av hvorfor, hvordan, hvor ofte og hvor lenge barnet skal bæres. Før du går til innkjøp kan det være lurt å tenke over behovet.

Vis bildetekst BÆRBARN 1: Eksempler på bæretøy. Foto: Jeanette Bækkevold

* Ting å ta i betraktning kan blant annet være hvor stor babyen er når du skal starte med bæring, hvem som skal bære det, årstid og temperatur, eller om det skal brukes inne for å få en urolig baby til å sove eller ute for å ta en tur i marka.



*Å bruke bæretøy innendørs vil kunne være ekstremt avlastende på armer, nakke, rygg og skuldre hvis du har en urolig baby som behøver timevis med byssing. Ta bæretøyet på deg og gå frem og tilbake, eller prøv å gynge opp og ned eller til siden. Det kan gjøre underverker.

* Det er store variasjoner av vektbegrensninger, bæreposisjoner og materialer. Det kan også være lurt å se etter Øko-Tex merkingen, som betyr at bæretøyet er produsert på en trygg måte og er skånsom for barnet.

* Det er fint å høre med de du kjenner om hvilke bæretøy de har brukt og hvilke de er fornøyd med, men les gjerne litt om de ulike eller få råd fra en fagkyndig som jobber med dette, slik at du får en god og ergonomisk bærestilling for barnet.

Vis bildetekst BÆRBARN 2: Eksempler på bæretøy. Foto: Jeanette Bækkevold

* Husk at bæreselene sitter forskjellig på alle kropper, så din venninnes favoritt passer kanskje ikke din kropp. Det er i utgangspunktet ingen sele som er «best i test» med andre ord.

* De aller fleste sjal eller seler kan vaskes, så det kan fint kjøpes brukt eller lånes.

* Det er lett å bli forvirret rundt valg av bæretøy fordi det finnes utallige varianter på markedet og mange ulike anbefalinger. Men det er kanskje ikke så rart likevel: Alle har forskjellige preferanser og bruksmåte.

Kilde: Linda Bellika Esaiassen, osteopat på kiropraktorklinikken Bekken og Barn

