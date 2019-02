2 x 2: – En drøm som ble oppfylt

Først fikk de tvillingdøtre, så kom nok et par. Men der mange ville fått panikk, sto jubelen i taket hos denne familien.

Anette Moi (28) og mannen Cristobal (29) fra Søgne utenfor Kristiansand hadde nesten gitt opp håpet om å bli gravide på naturlig vis, og lykken var stor den dagen graviditetstesten ga positivt utslag.

Men at det var to babyer i magen, kom som et stort sjokk.

– Tidlig i svangerskapet skulle jeg egentlig bare til en første rutinekontroll hos fastlegen min. Han hadde nettopp fått en ny ultralydmaskin, og spurte om jeg ville se et bankende hjerte. Det ville jeg selvsagt, forteller Anette.

På skjermen kom ikke bare ett, men to bankende hjerter til syne. Sjokkert så hun bort på legen og spurte om det virkelig kunne stemme. Kanskje fungerte ikke det nye apparatet som det skulle? Enda en lege ble tilkalt. Det var ingen tvil; her var to små levende fostre.

Vis bildetekst DOBBEL TVILLINGLYKKE: Anette nyter å være firebarnsmamma til Selena, Amelia, Amanda og Maria. Foto: Eva Kylland

– Ute på gaten, fremdeles ganske skjelven etter beskjeden jeg nettopp hadde fått, fant jeg frem mobilen for å gi Cristobal den gledelige nyheten. Han kunne knapt tro det jeg sa, og snakket nesten ikke på en hel uke, sier Anette lattermildt.

– Liten sannsynlighet

Allerede på fødestuen, i full lykkerus, utbrøt mammaen at dette ville hun gjerne gjøre igjen. Drøye tre år senere viste graviditetstesten på nytt positiv. Magefølelsen sa dem begge at det også denne gangen var tvillinger, og tidlig ultralyd ble bestilt for å få det bekreftet.

– Gynekologen som undersøkte meg sa at sannsynligheten for dette var veldig liten. Det tok ikke lange tiden før to små bankende hjerter på ny kom til syne på skjermen. Gleden vi følte var ubeskrivelig!

Vis bildetekst VOGNTOG: Amanda og Amelia vil gjerne ut og rulle. Foto: Eva Kylland

– Selvsagt visste vi at hverdagen snart ville bli enda mer travel, og at det ville kreve stor planlegging, men for oss var dette en drøm som ble oppfylt, sier mammaen.

– Rørende

Storesøstrene Selena og Maria (5) sørger sammen med Amanda og Amelia (2) for at hverdagene aldri blir kjedelige. Mamma Anette forteller om et helt unikt bånd mellom søsknene.

– Det er rørende å se på kjærligheten alle døtrene mine har for hverandre. Selvsagt kan de krangle som andre søsken, men jeg opplever samspillet dem imellom som utrolig godt, sier mammaen.

– Selena og Maria elsker å lure de fleste ved å utgi seg for å være hverandre, og det har skapt mange morsomme episoder og mye latter, legger hun til.

Vis bildetekst RØRENDE: Fanget til Selena føles trygt og godt for lillesøster Amelia. – Det er rørende å se på kjærligheten alle døtrene mine har for hverandre, sier mamma Anette Moi. Foto: Eva Kylland

Legg listen lavt

Med fire små i hus under skolealder, er hverdagene utvilsomt ganske krevende. Anette er likevel tydelig på at det opplevdes mer overveldende å gå fra å være barnløs til å få to, enn å gå fra to til fire.

– Siste gangen visste vi jo hva vi gikk til, og følte oss godt forberedt. For oss var det viktig å senke forventningene og ikke stille for høye krav til oss selv, påpeker Anette.

Hun føler seg heldig, og er bevisst på å nyte småbarnstiden og alle hverdagsøyeblikkene.

– Denne tiden raser av gårde. Ofte er jeg totalt utslitt, men jeg er en lykkelig mamma.

Vis bildetekst TOPP MED LUER: Pappa Cristobal med sine fire døtre. Foto: Privat

Unik relasjon

Vis bildetekst Line Jonsborg. Foto: Privat

Line Jonsborg er familieterapeut ved Nydalen Helsehus. Hun forteller at det når man har flere par tvillinger, eller tette barn generelt, lett vil kunne oppstå mange samtidige behov som man ikke klarer å dekke.

– Små barn trenger umiddelbar respons. Dette gir gjerne foreldre en følelse av utilstrekkelighet, og det kan føles uoverkommelig til tider. Det er vanskelig samtidig å ivareta egne behov, og mange vil nok oppleve at de fort blir utslitt.

Hun påpeker at tvillinger ofte får en helt unik relasjon, og mange synes det er en gave å ha et søsken som følger dem så tett gjennom livet og som kan forstå dem på en måte som ingen andre kan.

– Samtidig kan det være utfordrende for tvillinger å finne den riktige balansen mellom avgrensning og nærhet. Som foreldre er det lurt å være bevisste på dette, og etter hvert lære barna å snakke om hvordan de ønsker relasjonen skal være, råder familieterapeuten.

For andre foreldre som skal få tvillinger eller planlegger å få barn med tett mellomrom, har Anette følgende råd:

– Sørg for å få litt alenetid med hvert av barna med jevne mellomrom. Det er godt for både små og store.

Vis bildetekst BEVISST: Mamma Anette Moi passer på å nyte hverdagsøyeblikkene: – Denne tiden raser av gårde. Ofte er jeg totalt utslitt, men jeg er en lykkelig mamma. Foto: Eva Kylland

12 tips til tvillingforeldre og andre med tette barn

Ikke vær redde for å be om hjelp, stolthet er til liten nytte i en slik situasjon.

Ivareta egne behov så godt som mulig. Grunnleggende ting som søvn, frisk luft, sunn mat og en voksensamtale i ny og ne blir viktig å være bevisst på, siden man som tvillingforeldre fort blir nødt til å undertrykke egne behov.

Om man ikke klarer å ivareta seg selv, kan man heller ikke sørge for barna på en god nok måte. Som de sier på flyet: Ta på din egen surstoffmaske først.

Organiser dere slik at hvert barn får litt alenetid med hver av foreldrene innimellom. Det er viktig å pleie hver enkelt relasjon. Barn som er trygge på foreldrenes kjærlighet har ofte mindre behov for å hevde seg overfor hverandre.

Sørg for god logistikk og planlegging i hverdagen. Gode rutiner rundt måltider, av- og påkledning, legging etc.

Involver gjerne barna i hverdagslogistikken og gi dem oppgaver. Dette kan gjøres fra de er ganske små.

Snakk sammen i parforholdet om hvordan dere har det som foreldre og som par. Parforholdet har en tendens til å bli nedprioritert i småbarnsfasen, vær bevisste på å se hverandre så godt dere kan.

Husk at det er slitsomt for begge, og at partneren din sannsynligvis har en helt annen måte å håndtere tingene på når det koker.

Vær rause med hverandre i de vanskelige situasjonene, og tenk at partneren gjør så godt hun eller han kan.

Snakk ordentlig om hvordan dere fordeler oppgavene dere imellom slik at dere får tatt hensyn til begges behov og samtidig får gjort ting mest mulig effektivt.

Det er veldig lett å begynne å sammenligne tvillinger, og det kan bli veldig krevende og lite utviklende for barnas unike identitet. Vær oppmerksom på at hvert barn er forskjellig og at de trenger ulike ting. Det er faktisk urettferdig å behandle alle likt.

Oppsøk fora med andre tvillingforeldre, slik at dere kan lære av andres erfaringer.

Kilder: Line Jonsborg og Ann Jeanette Heitmann, familieterapeuter

