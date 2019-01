Kommentar: Nordmenn må få flere barn, Erna? Slutt å gi oss så jævlig mange grunner til å la være!

– Om politikerne lurer på hvorfor vi får færre barn bør de forstå hvordan unge tenker i dag, skriver blogger Sophie Elise Isachsen.

Dette innlegget ble først publisert på Sophie Elises Isachsens blogg og er gjengitt med tillatelse

«Nordmenn må få flere barn», sier Erna. Og nå stråler hun med ny og rekordstor regjering. Jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men jeg kan i alle fall fortelle hvorfor det frister jævlig lite å få barn under denne regjeringen, for min del.

Tvillinger i magen

les også Kommentar: Menn og kvinner er fra jorda, bloggere er fra en annen planet

La oss for det første si at jeg blir gravid, men at det ikke bare ligger ett barn i magen, men to. Det er et sjokk i utgangspunktet. Kanskje jeg hadde tenkt annerledes om jeg var femten år eldre – men, det kan godt hende jeg hadde følt det samme som jeg gjør nå. Kanskje jeg hadde tenkt annerledes om det ikke var mitt første svangerskap eller kanskje det hadde føltes annerledes om min eneste verdi i livet var å skape en familie. Alt jeg vet er om jeg, i dag, ønsket meg ett barn over alt i verden, og var klar for å ta vare på ett barn, så betyr ikke det at jeg klarer to.

Les også: Blogg: Erna- du kan bo en uke hos oss

Jeg hadde i alle fall ikke klart å ta vare på et friskt, og ett veldig sykt barn potensielt. Tanken på å skulle bli gravid er skremmende nok i seg selv. Tanken på å bli mor for to, er utenkelig og ikke noe jeg ønsker i det hele tatt. Da lar jeg heller være.

Jeg tok abort

Det er kanskje noe som er kontroversielt å si, og kvinner får jo ikke snakke om abort i det hele tatt. Jeg har tatt abort og jeg ville aldri ha valgt annerledes. Jeg ble virkelig hatet på sosiale medier da jeg først åpnet meg om det – men det er vanskelig å snakke om, vanskelig å gjøre, men for mange utrolig viktig. Jeg angrer ikke. Vi trenger ikke flere foreldre i dette landet som ikke ønsker å være foreldre, for å si det sånn. Jeg hadde blitt en ulykkelig mor som 14-åring, og heller ikke en god mor.

Les også: Kommentar: La oss elske for velferdsstaten

Få fordeler Bli medlem i dag - helt gratis.

Men la oss si at jeg ble gravid i dag og fikk ett barn. Jeg kjenner ikke barnet og aner ikke hvordan han eller hun kommer til å være. Kanskje barnet er homofil. Et barn som en dag ønsker å gifte seg med en fra samme kjønn, ligge med en fra samme kjønn, gå i pride og feire den fantastiske kjærligheten. Med politikere som sitter i førersetet og heier på kjernefamilien, og heier på at homofile skal ta støyet sitt en annen plass.

Det gjør vondt å tenke på. Hva man setter de potensielle barna sine inn i. En regjering som tenker baklengs.

Klimapolitikk

Og problemene stopper ikke der. Mitt barn skal vokse opp i et land hvor nåværende regjering ikke tar klimapolitikken på alvor i det hele tatt. I en verden der mat blir en større og større utfordring, der vi i 2050 vil ha flere klimaflyktninger enn vi kan se for oss og der det ikke er noe alternativ å “stenge grensene”, men det kan like gjerne være vi som må flykte. Det er ikke lenge til 2050. Jeg ønsker at mine barn skal leve lengre enn som så – men verden da kommer til å være veldig annerledes om vi ikke gjør noe med klimapolitikken vår. Og det har ikke Erna og henges nye regjering tenkt å gjøre. De har bare tenkt å pumpe ut olje og heller ikke tenke på fornybar energi. Det ønsker jeg ikke for mine barn. Forandringene skjer på jorden, og politikerne våre gir faen. FN har flere ganger gått ut å sagt at vi får for mange barn på verdensbasis. Selv om Norge liker å tro noe annet, er vi også en del av verden og våre valg (med vårt ekstreme forbruk) påvirker også verden.

Redd for fremtiden

les også Fødselslegen: Det skjer i disse dager

Og hva gjør politikerne? De står på sidelinjen av katastrofene og trekker på skuldrene i sin egen homofobi og forundring, og lurer på hvorfor vi ikke får flere barn. Jeg kan svare for min egen del og si det er fordi jeg er jævlig bekymret for mine fremtidige barn, og nåværende regjering gjør ingenting for å bedre det, tvert imot gjør de det hakket verre hver eneste gang jeg hører en av de idiotiske argumentene deres. Om politikerne lurer på hvorfor vi får færre barn bør de forstå hvordan unge tenker i dag.

Les også: Barnehagene passer ikke godt nok på de minste

Vi er opptatt av fremtiden, planeten, å få bestemme selv og å få elske den man vil. KrF som Høyre nå har tatt varmt til seg gjør det vanskelig, det er snakk om en helt ny og sinnssyk abortlov, det er null snakk om klimapolitikk og det eneste de bryr seg om er penger og å skape verdier basert på en 2000 år gammel eventyrbok. De er bekymret for velferdsstaten og jeg kan love – den kommer til å gå til helvete om de ikke gjør noe drastisk, og i helt andre retningen enn de selv har tenkt.

Hvordan kan Erna lure på hvorfor vi får færre barn, når regjeringen har gitt oss jævlig mange gode grunner til å la være.

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook