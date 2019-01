Kommentar: Navnet skjemmer ingen- eller?

Christoffer Schjelderup har sett seg lei på foreldre som gir barna sære navn de vil bli belastet med resten av livet.

Stakkers Abcde

Jeg leste en sak fra USA, selvfølgelig. For der er det ingen grenser for hva et barn kan hete. Ingen lover og regler. Og om jeg tar feil, og de har noen, så er det ikke nok.

Regler er bra

I Norge har vi kanskje for mange regler, men vi slipper i hvert fall to barn av to foreldre med hakekors på hals og bryst som har mellomnavnene «Adolf Hitler» og «Aryan Nation».

Foreldrene til nettopp disse små gullungene klaget sågar på et bakeri som nektet å lage kaken de ville ha til feiringen av bursdagen til Adolf og søsteren. Bakeriet mente at kaken var nazistisk. Pappaen og mammaen til Adolf Hitler jr. kunne ikke skjønne hvor kakebakeren hadde det ifra at deres politiske tilhørighet var til høyre for Høyre og inn i det brune ...

Men det stopper ikke der ...

En annen amerikansk mamma kalte datteren sin Abcde. Det uttales Ab-city, som jeg tenker gjør det litt bedre. Men er det nok?

Til alle dere fra livets harde skole som mener vi lever i et kommunistdiktatur fordi vi har mye lover og regler. Dette er grunnen! Vi er mange mennesker og veldig mange av oss er rett og slett udugelige. Ubrukelig blir litt hardt, men når det kommer til navngiving av avkommet er ikke mammaen til Abcde den skarpeste kniven i skuffen.

Trøbbel i lufta

Da mor og datter Abcde skulle ut og fly oppsto det ytterligere problemer. En ansatt i et flyselskap i Junaiten hadde reagert på navnet Abcde med hånlatter og vært generelt lite respektfull. Det hadde moren sagt fra om, og der er jeg enig. Du står ikke og mobber moren sammen med Abcde mens de er der. Det venter du respektfullt med til de er utenfor ørevidde, og så ler du fra magen og ringer alle du kjenner fordi du går til pause i det sekundet det skjer. Dette er en typisk bak ryggen samtale. Men den ansatte hadde ingen manerer. Hadde til og med lagt ut boarding passet på Some og ledd av det der, og da moren fikk med seg denne lille detaljen, så klikket det.

Dumme folk og dumme navn

Hun klaget til flyselskapet. Det ble en stor sak på nyhetene, for hvem klikker ikke inn på en sånn sak?! Sikkert mange bra mennesker, men jeg er definitivt ikke en av de bra. Jeg elsker å lese om dumme folk. Og dumme folk med barn som får dumme navn er høyt oppå listen over gøye saker å lese.

Og jeg er helt enig med moren at det stygt gjort å gjøre narr av hennes søte, uskyldige datter. Foran henne. Men hva tror du skjer bak ryggen på Abcde livet ut og lenger? Tror du ikke det får konsekvenser å velge et så tåpelig navn.

Dropp Adolf og Vidkun

Det er en grunn til at det ikke er lov å hete Vidkun etter Quisling og Adolf etter Hitler. Fordi noen er så dumme at de tenker at det skal de faktisk kalle ungen sin. For da vet alle hvor de står politisk, og hva er egentlig det viktigste med navnet til et barn? At det er et fint navn som barnet kan leve med uten belastning, eller at folk kan se hvor kreativ og kul mor Abcde har. Kul mor!?! Duh! Hva så, om datteren din får problemer med å komme seg på jobbintervju resten av livet?!

Er det egentlig mitt problem at min datter blir ledd av hver gang de leser opp navnet hennes fordi alle gjør det feil fordi folk er dumme og ikke skjønner at hun heter Ab-city og ikke Aibisidi?!

Det er i hvert fall aldri noen som kommer til å hete det samme, og er ikke det egentlig det som er vitsen med et navn?

Du blir dømt

Det verste her er jo at ikke bare er det du som blir dømt som mor, og hvis du ikke tror du blir dømt, så har jeg et tips til deg Mamma Alfabetstart. Ikke gå inn på et forum med mamma i tittelen. DE SLAKTER DEG!!! Der blir du slaktet hvis du er gravid og spiser sushi som ikke er farlig. De er nådeløs mot gode mødre som gjør sitt beste. Hva tror du de synes om idioter som på død og liv skal gi navn til barn som bare skriker etter oppmerksomhet. De som ikke synes det er nok med selvlysende Crocs. De bare må ha barn som konstant skriker «min mor er spesiell og tenker utenfor boksen med sin bachelor fra livets knallharde skole» hver gang de hilser på noen.

Og kjendiser og deres navnevalg kan vi snakke om en annen gang.

Hilsen Christoffer Andreas Dedekam Schjelderup, en 41 år gammel podkaster og komiker som er motstander av dobbeltnavn. Både i for- og etternavn. Lurer på hvorfor, mamma?!



