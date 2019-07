Så tidlig bør barnet til tannlegen

God tannhelse er like viktig for barn som voksne.

Puss puss, så får du en suss!

God tannhelse er viktig allerede fra barna er små. Ifølge nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjenesten anbefales det at barn får munn- og tannundersøkelse allerede ved seks uker, etterfulgt av undersøkelser ved seks måneder, ett år og to år. For å bli tilkalt til tannlegekontoret er barnet som regel fylt enda et år.

– De aller fleste blir innkalt til tannpleier det året de fyller tre. Dersom det er spesielle grunner får de tilbud før fylte tre år, og da stort sett etter å bli henvist fra helsestasjon, forteller Arne Åsan, fylkestannlege i Hordaland.

Han forteller at det er den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som har ansvar for å gi et tannhelsetilbud til alle, til og med 20 år.

Den første innkallingen skjer ved treårsalderen fordi da har alle melketennene brutt frem. Tilbudet er for å etablere gode rutiner og vaner. Hvor ofte et barn innkalles blir vurdert individuelt.

– Vanlig intervall mellom innkallingene er 18–24 måneder, og aldri mindre enn et år, sier Åsan.

Fylkestannlegen forteller at det vanligvis er tannpleiere som kaller inn og følger opp barn og unge sin tannhelse. Det er først ved behov for behandling at barnet blir overført til tannlege.

– Dersom foreldre unnlater å komme til time har tannhelsetjenesten rutiner for å fange opp dette. Konsekvensen av å ikke møte kan bli økt fare for rannråte og behov for økt behandling, sier han.

Puss fra første tann

Det er foreldrene som har ansvaret for at barna får gode tannhelsevaner. Ifølge Åsan er det en ting foreldre må huske på:

– Det viktigste er godt renhold av tenner. Det vil si puss med fluortannkrem fra første tann og at det fortsatt bare gis «lørdagsgodt».

Per Christian Prøsch er overtannlege ved Akershus fylkeskommune. Han forteller at det er viktig å ha som utgangspunkt at det ikke blir hull i en tann som er ren.

– Og godteri spiser vi bare til fest, en gang i uken er best, sier han og legger til:

– Det er altså ikke betydningen av å få kontrollert tennene sine hos tannpleier som er avgjørende for barnas tannhelse, men at foreldrene er flinke til å gi barna et sunt kosthold, med regelmessige måltider, og følge opp med god tannpuss morgen og kveld.

Det kan til tider være vanskelig å pusse tennene til de minste. Overlegens oppfordring er å ikke gi opp.

– Jeg kjenner mang en tannlege som har kjempet mot sine egne barn de første to årene for å få gjennomført tannpuss. Hos de aller minste vil jeg oppfordre foreldrene til å sette seg ned på gulvet og ha barnas hode i fanget.

Prøsch forteller at foreldre bør ta ansvar og pusse tennene til barna er ni år. Han tipser også om å bruke en tannkrem som ikke smaker så mye, da barn gjerne synes tannkrem smaker sterkt eller vondt. I tillegg kan det være en fordel å bruke elektrisk tannbørste for små munner.

– Da blir det noe mindre bevegelse på børsten, som kan være lettere å akseptere for barna, sier Prøsch.

Dårlig tannhygiene

Konsekvensen av dårlig tannhygiene er først og fremst at det blir hull i tennene. Må melkejekslene fjernes veldig tidlig vil det, ifølge overtannlegen, kunne medføre at de permanentene tennene kommer på feil frembruddssted.

– Da blir det nesten alltid behov for tannregulering ved 12–13 års alder. Så det er jo en klar mulighet for å påføre barna angst for å gå til tannlege og tannpleier når vi må inn med større tannbehandling hos mindre barn, forteller Prøsch.

Helsedirektoratets anbefalinger

Helsedirektoratets nasjonal faglige retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år har noen sterke anbefalinger for helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester til alle barn og unge:

Barn og unge bør pusse tennene med fluortannkrem to ganger daglig

Barn og unge bør få kostholdsveiledning i tråd med nasjonale kostråd

Foresatte til små barn bør få god informasjon om helsefremmende og forebyggende tiltak for barnet

Barn og unge bør få fluorlakk for å styrke umoden emalge og forebygge karies

Kilde: Helsedirektoratet.no, tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år

