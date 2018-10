Dette bør du vite om den fjerde barnesykdom

Den er ufarlig, men rammer tidlig. Slik vet du om barnet ditt er blitt smittet.

Den fjerde barnesykdom kan virke noe voldsom, men den er en mild og ufarlig virussykdom som går over av seg selv. Det kan likevel være vanskelig å vite hva skal man se etter, og hvordan man vet at det nettopp er den fjerde barnesykdom det er snakk om.

Så hva er egentlig denne sykdommen?

– Den fjerde barnesykdom er en virusinfeksjon som skyldes et virus i herpesfamilien. Den smitter ved lett dråpesmitte, forteller overlege og spesialist i barnesykdommer ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl.

«Tredagersfeber»

Tiden fra barnet blir smittet til sykdommen bryter ut er 5 til 10 dager. Den fjerde barnesykdom kalles også «tredagersfeber».

– Grunnen til at man ofte kaller denne infeksjonen «tredagersfeber» er at barnet raskt får en relativt høy feber, opptil 40 grader, som typisk varer i tre dager. Når feberen faller etter noen dager, får barnet svakt rosa og småprikkete utslett over bryst og rygg, men det kan også forekomme andre steder, forteller Greve-Isdahl.

Hun legger til at man bør være oppmerksom på at små barn ofte kan få feberkramper i forbindelse med høy temperatur i kroppen.

– Hos noen barn vil den raskt stigende feberen kunne utløse feberkramper, men feberkrampene er knyttet til selve temperaturendringen, og ikke spesifikt til viruset, sier hun.

Går over av seg selv

Denne sykdommen er en svært vanlig tilstand, og den rammer mer eller mindre alle barn. De fleste opplever å bli smittet av den fjerde barnesykdom i løpet av de 2-3 første leveårene, og aller hyppigst rammer den mot slutten av det første leveåret.

– Feberen varer i noen få dager, typisk i tre dager, og når feberen faller vil barnet få utslett. Utslettet varer vanligvis i 1-4 dager. Hos immunfriske barn er dette en ukomplisert infeksjon i barndommen. Sykdommen går over av seg selv, og krever ingen spesifikk behandling, forteller Greve-Isdahl.

– Er det nødvendig å oppsøke lege?

– Nei, ikke så lenge allmenntilstanden er god.

Men Greve-Isdahl legger til at lege alltid skal oppsøkes dersom foreldrene er usikre, eller barnet har dårlig allmenntilstand.

– Dette gjelder ved all sykdom hos barn: Har de dårlig allmenntilstand, hvis de ikke vil spise eller drikke, er slappe og vanskelige å få kontakt med, skal lege oppsøkes. Dersom foreldre føler seg usikre skal man også kontakte lege. Terskelen for å oppsøke lege skal være lav, spesielt i første leveårene, sier hun.

Vis bildetekst UTSLETT: Barn som får den fjerde barnesykdom, også kjent som tredagersfeber, opplever at feberen varer i noen få dager, typisk i tre dager, og når feberen faller vil barnet få utslett. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Smittes gjerne i barnehagen

De fleste opplever en rekke sykdomsperioder etter at barnet er begynt i barnehagen, og som mange andre barnesykdommer smittes man gjerne av den fjerde barnesykdom her.

Merete Johnsen er styrer i Læringsverkstedet Øvre Neskollen Naturbarnehage. Hun forteller at de er svært oppmerksomme på hvilke symptomer barna viser når de blir syke i barnehagen, og at de ser an barnets allmenntilstand før de ringer foreldrene.

– Dette er individuelt fra barn til barn, og det spørs hvilke symptomer barnet viser. Dersom det er fare for smitte som ikke allerede er i barnehagen, er det greit at barnet kommer seg hjem raskest mulig, forteller hun.

Hun legger til at barna ikke alltid trenger å ha feber før de ringer foreldrene.

– Barna skal trives når de er i barnehagen, og dersom allmenntilstanden er dårlig, er det ikke gøy å måtte forholde seg til mange barn og voksne. Da behøver vi ikke se på om det er feber eller ei.

Johnsen forteller at de følger rådene fra fylkeslegen når det gjelder sykdom i barnehagen, og at det er ulike «regler» for de ulike sykdommene som oppstår.

Dersom barnet er i fin form kan det være i barnehagen som normalt med den fjerde barnesykdom.

– Noen blir slått ut av feber, men så lenge barnet fungerer godt er det ingenting som tilsier at de ikke kan være i barnehagen.

Hun legger til at en god dialog med foreldrene er viktig.

– Dersom barna får feber i barnehagen må det vurderes hvor høy feberen er og hvilken allmenntilstand barnet er i. Om den er kritisk høy, kontaktes ambulanse og foreldre så lenge barna er små og kan få feberkramper. Dersom et barn er veldig varmt, tar vi ikke alltid tempen, men ser an formen på barnet og har en dialog med foreldrene for hva de mener er det beste for deres barn.

Når barnet kan komme tilbake til barnehagen igjen etter sykdom, varierer også fra sykdom til sykdom, samt barnets allmenntilstand.

– Vi ønsker i utgangspunktet at barnet skal være symptomfri i 48 timer på grunn av videre smitte, men igjen går det på barnets egnethet til å være i barnehagen. Barn trenger å hente inn nye krefter for å mestre en lang dag i barnehagen, forteller Johnsen.

Viktig med væske

Når barna er syke er det som forelder ikke alltid enkelt å vite hva man skal gjøre. Ikke vil barnet spise, og ikke vil det drikke. Men ifølge Greve-Isdahl er det svært viktig å passe på at barnet får i seg væske.

– Et barn med feber har høyt væsketap, det er derfor viktig å passe på at barnet drikker nok. Dersom barnet ikke vil spise eller drikke, kan man vurdere å gi det Paracet for å se om det gjør at barna føler seg litt bedre, og vil spise og drikke, sier hun.

Når du er syk vil du helst bare ligge hjemme og slappe av. Det samme gjelder for barna.

– Barn med feber har det best hjemme og i rolige omgivelser. Ikke ta de med på for eksempel handletur, med mindre det er strengt nødvendig. Barn som har feber skal heller ikke pakkes inn i varme klær og tykke dyner, avslutter Greve-Isdahl.

