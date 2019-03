– Barna er livredde for å bli avslørt 

I Norge rammer nattissing 40.000 barn mellom 5 og 15 år. Her får du gode råd dersom ditt barn er en av disse.

Se for deg at du er ni år og blir bedt på overnatting. Du har kjempelyst, fordi da kan dere rangle, spille Minecraft, spise godteri sammen og le så stille som mulig til langt på kveld.

Men du sier nei. Akkurat som du har gjort alle de andre gangene noen har spurt om det. Ikke fordi du er redd for å være borte fra foreldrene dine, men fordi du ikke vil vise at du må bruke bleie om natten. Du er flau. Du skammer deg.

Vis bildetekst TEGNETERAPI: Uroterapeut Siri Harket ved Barnepoliklinikken ved Ullevål sykehus arrangerer gruppesamlinger for barn med tisseproblemer. Der får hun ofte barna til å tegne vanskelige situasjoner de har opplevd. Her er et eksempel.

Arv viktig årsak

Dette er ikke en uvanlig problemstilling. Omtrent 40.000 barn mellom 5 og 15 år tisser på seg.

Vis bildetekst Siri Harket. Foto: Privat

– Opptil 16 prosent av landets femåringer, 13 prosent av seksåringene, 10 prosent av syvåringene og 5 prosent av 10-åringene tisser på seg. Det er flest gutter som tisser på seg om natten, flest jenter på dagen. Årsaken til dette vet vi ikke, sier uroterapeut Siri Harket, som jobber på Barnepoliklinikken ved Ullevål sykehus.

Harket er sykepleier med videreutdanning i uroterapi, og har 19 års erfaring med å hjelpe barn å etablere gode tissevaner.

–Når barn tisser på seg på dagtid er det viktig å utelukke obstipasjon, treg avføring og urinveisinfeksjon, sier hun.

– Hva skyldes nattissing?

– Én årsak kan være arv. Hvis en forelder tisset på seg som barn, er det cirka 45 prosent av barna deres som gjør det samme. Hvis begge foreldrene tisset på seg som barn, er tallet over 70 prosent. 15 prosent av barna sliter med nattissing uten at det er noe arv i det, forteller hun.

Fjerne skam

De fleste vokser av seg nattissingen med åra, men for rundt en halv prosent følger problemet dem resten av livet.

Det kan være godt for barnet å få vite det dersom en eller begge foreldrene tisset på seg som barn, mener barnelege Vibeke Fossum ved Oslo barne- og lungelegesenter.

– Hvis barnet får høre at problemet med nattissing er arvet, tar man litt skammen bort fra barna. Det er viktig å ufarliggjøre dette, sier Fossum.

Anti-tissestoff

– For dem som bare tisser på seg på natten, skyldes det i tre av fire tilfeller en forsinkelse i anti-hormonet ADH. Siden det ikke er ferdig etablert, lages det mer tiss enn det som er normalt. Barn som er sengevætere har ofte en stor urinproduksjon om natten, opplyser Harket.

– Kan psykiske vansker være årsaken til nattissing?

– Det er sjelden. Men: Barna kan få psykiske problemer som følge av nattissingen. Barn som tisser på seg i første, andre og tredje klasse bryr seg ofte ikke så mye om det. Men når de blir litt eldre, blir det veldig vanskelig når de skal på overnatting borte. «Hva skal jeg si?», spør de seg, når de overhører at det er snakk om overnatting. De er livredde for å bli avslørt, og må ofte finne unnskyldninger for ikke å bli med på overnatting. Noen trener på å ta på seg bleien under dynen eller soveposen, eller de allierer seg med voksne som kan hjelpe dem med for eksempel å fjerne bleien diskret, forteller uroterapeuten.

Barnelege Vibeke Fossum understreker at barn forholder seg forskjellig til tilstanden.

– Noen synes ikke det gjør noe, andre synes det er helt grusomt, og tenker at det ikke må komme ut, for da er hundre-og-ett ute. Det er nok avhengig av alder. Førsteklassinger synes kanskje ikke det er så flaut, mens det begynner å bli vrient i fjerdeklasse, sier Fossum.

«Peanøttblære»

Det første Fossum gjør når hun får henvist barn som tisser på seg om natten, er å kartlegge hvorfor de tisser på seg. Barna må registrere væskeinntak og urin, både mengde og tidspunkt på døgnet.

Vis bildetekst Vibeke Fossum. Foto: Privat

– Noen tisser fordi de drikker for mye før de legger seg. Det kan være nok å endre drikkevanene på dagtid for å få slutt på nattissingen. Hvis blæren til niåringen rommer tre desiliter, sier det seg selv at det blir problematisk å drikke en halv liter rett før leggetid, sier Fossum.

Medikamentet Minirin kan være nyttig for barn med overproduksjon av urin som følge av at de ikke lager nok anti-hormon.

– Rundt en tredel av barna blir tørre av Minirin, og for en tredel har det ingen effekt. Den siste tredelen blir litt tørrere, men ikke helt tørre. Det kan være nyttig, det også, for det kan være slitsomt å vaske dyner og sengetøy flere ganger i uken, sier Fossum.

Noen barn drikker lite, og har en blære som sier fra at de må tisse ved små volum. Kartleggingen kan avdekke at man har «peanøttblære», altså at blærekapasiteten er veldig liten.

– Barna kan prøve å øve opp denne ved å drikke mer på dagtid. Når blæren tåler litt større mengder før barna må tisse, blir noen tørre om natten bare av dette, opplyser Fossum.

Trusealarm

Fossum understreker at såkalt trusealarm, der en sensor i trusen gir fra seg en alarm dersom det kommer urin, ikke er å anbefale før åtteårsalder. En forutsetning er motivasjon hos voksne og barn.

– Det er krevende for hele familien, for barnet våkner ikke nødvendigvis av alarmen. Dermed må en av foreldrene sove ved siden av barnet og vekke barnet idet det begynner å tisse, så han eller hun kan tisse ferdig på do. Alarmen kan brukes bare av barn som tisser én gang per natt. Man vil jo ikke fungere på skolen dersom man vekkes mange ganger hver natt, sier Fossum.

Tegner vanskelige situasjoner

På Ullevål har Siri Harket, i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, gruppesamlinger for barn med tisseproblemer. Der får hun ofte barna til å tegne vanskelige situasjoner de har opplevd.

Vis bildetekst TILBUD TIL BARN: Uroterapeut Siri Harket ved Barnepoliklinikken ved Ullevål sykehus arrangerer gruppesamlinger for barn med tisseproblemer. Der får hun ofte barna til å tegne vanskelige situasjoner de har opplevd. – Det er en veldig tøff situasjon for dem det gjelder, sier hun.

– Det er sterkt når de tegner at de blir pekt på mens noen sier «Xx tisser på seg om natten». Det er en veldig tøff situasjon for dem det gjelder.

Nattissing er tabu, selv om Harket har sett en holdningsendring de siste årene.

– Mange barn føler skyld for nattissingen. Det er ekstremt viktig at barna får vite at dette ikke er noe de kan noe for, men er noe kroppen må ordne opp i. De må få hjelp før det går ut over det psykiske. Men det er ikke noen vits i å stresse opp femåringen, sier Harket, og opplyser at bleier fås på blå resept fra barnet er åtte år.

– Når skal man være bekymret?

– Barn på 5–6 år som tisser i sengen 2–3 ganger i uken vokser det gjerne av seg. Men dersom det skjer hver natt er det antagelig en forsinkelse i anti-tissestoffet og det kan være riktig å ta tak i det, spesielt når barna selv opplever det som et problem.

– Dersom en åtteåring, derimot, begynner å tisse på seg om natten, skal en være litt obs. Det kan være flere årsaker til dette. En sjelden gang kan en oppdage seksuelt misbruk, og at barnet har et ønske om å være uattraktiv. Det samme kan gjelde dersom større barn begynner å bæsje seg ut, avslutter Harket.

