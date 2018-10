Vil kaste lys over de usynlige barna

Historien Camilla Strøm Henriksen forteller i filmen «Føniks» ligger nær hennes egen oppvekst. – Dette handler om hvordan barn opplever det å ikke ha noen voksne rundt seg, sier hun.

Det har tatt lang tid for regissør Camilla Strøm Henriksen (50) å lage sin første spillefilm. Hun begynte å skrive på «Føniks» for tolv år siden, og i september i år hadde den verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto, hvor den ble omtalt som «en modig debut».

Filmen handler om søskenparet Jill og Bo som bor sammen med moren, som spilles av Maria Bonnevie. Moren er deprimert og alkoholisert, og faren er omreisende musiker. Barna må dermed ta ansvar både for seg selv og for moren.

Camilla Strøm Henriksen vokste selv opp med en psykisk ustabil mor, og historien hun forteller i filmen ligger nær egen oppvekst.

– Disse barna er vanskelige å få øye på, fordi de ofte skjuler det foregår av vonde og vanskelige ting for å beskytte familien sin. Fordi de er så «flinke» virker det ofte som de ikke har noe problem, de er barn som har lært seg å mestre. Kanskje denne filmen kan kaste litt lys over disse barna, slik at det er lettere å få øye på dem, sier hun til Familieklubben.

Selv dekket hun over for foreldrenes mangler, og hun tviholdt på ansvaret for lillebroren.

– Jeg hadde fått en slags identitet som den som var flink og mestret, uten den så hadde jeg ikke noe. Når man vokser opp med ustabile foreldre blir man verdsatt fordi man ikke maser, man ordner opp. Og da gir du ikke slipp på den rollen uten videre, sier hun.

Barn uten voksne rundt seg

Et sentralt tema i filmen er barn som blir sveket av voksenverdenen, forteller Camilla Strøm Henriksen.

– Dette handler om hvordan barn opplever det å ikke ha noen voksne rundt seg. Men det de har er seg selv og hverandre. Det er det som gir denne filmen håp, tror jeg. Det er en stor forskjell når du har én person, da har du en dyp erkjennelse av at du ikke er alene i verden.

Å bli sett av en voksenperson er uhyre viktig i disse situasjonene, mener hun. Og ikke nødvendigvis av en voksenperson som kan komme inn og «redde» situasjonen og bli et foreldresubstitutt.

– Jeg hadde en lærer på barneskolen som var der for meg i årene det var tøffest. Jeg kunne gå til henne hver dag etter skoletid og snakke med henne. Hun grep aldri inn, hun sa det ikke til noen, og hun dømte ikke mamma, selv om hun sikkert tenkte sitt. Det var viktig for meg.

Vis bildetekst FORSØMTE BARN: Ylva Bjørkaas Thedin og Casper Falck-Løvås spiller Jill og Bo i filmen Føniks. Foto: Hummelfilm/Euforia

Camilla fikk altså tillit til en voksen. Det mener hun er en «lavterskelting» som flere kan gjøre: Å være den ene personen som ser og tar seg tid til å lytte uten å føle at man må gjøre så mye. Bare være der.

– Det tror jeg med hånden på hjertet jeg kan si er viktig og bra, og det er også noe vi alle kan gjøre uten at vi dermed trenger å starte en diskusjon om det strukturelle, om systemet.

Barn som pårørende

Familieklubben har tidligere skrevet om at det var først i 2010 vi i Norge fikk et lovverk som nevnte barn som pårørende. Strøm Henriksen synes det er veldig positivt at man tar barn som pårørende på alvor.

– Barn har ikke nødvendigvis et språk for hva de opplever eller hvordan de har det, og trenger derfor hjelp av forståelsesfulle og trygge voksne til å forstå og håndtere situasjonen, har psykologspesialist Heidi Wittrup Djup tidligere uttalt til Familieklubben.

Camilla Strøm Henriksens film gir ingen enkle løsninger. Det var helt bevisst.

– Nettopp derfor har jeg syntes dette er en interessant historie å dele. Det har vært viktig for meg å gjøre denne filmen sann og ikke kompromisse på det. De helt klart vanskeligste årene i mitt liv har jeg brukt til noe som både for meg og for andre kan bli en positiv opplevelse.

Føniks har premiere på norske kinoer 12. oktober.



