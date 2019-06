Undersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i «Syden»

40 prosent av de spurte i en ny undersøkelse har sett berusede voksne sammen med barn på ferie i «Syden».

En fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at 40 prosent av nordmenn oppgir at de har sett berusede voksne sammen med barn på hotell i «Syden». 25 prosent har hatt samme opplevelse på camping i Norge. Tallene baserer seg på 2.317 intervjuer.

Skyver grensene

– Jeg er ikke overrasket over at sydenferie er den situasjonen der flest har opplevd å se fulle voksne sammen med barn. Det skjer noe med oss når vi kommer gjennom sikkerhetskontrollen, og vi skyver på grensene våre i «Syden». Her er alkohol både langt billigere og mer tilgjengelig enn hjemme i Norge. Men altfor ofte kommer barna hjem med vonde minner i bagasjen, sier Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

Eriksrud tror sommerferien kan være en spesielt vanskelig periode for barn som opplever at foreldre drikker mer i ferier. Hun påpeker at det voksne kan oppleve som positive effekter av alkoholen, kan virke annerledes for barna. Dermed er det viktig å tenke over hvor mye vi drikker når barn er til stede, mener hun.

Maks to glass

– Undersøkelser vi har gjort blant barn tidligere, viser at barn flest mener voksne kan drikke maks to glass når de er sammen med barna. Det synes jeg er en god pekepinn for voksne også før sommerferien, sier Eriksrud.

