Så mye kan søvnrutinene skeie ut i ferien

Er det egentlig viktig å tviholde på søvnrutinene til barna i ferien? Her er ekspertenes råd.

Det er ferie og dagene ser gjerne annerledes ut enn den vanlige hverdagen med jobb, skole og barnehage. Solen lyser opp dagen fra tidlig morgen til sen kveld, aktivitetene er flere, og kanskje skjer det mer sosialt enn normalt.

Som forelder kan det være vanskelig å vite hvilke rutiner som bør holdes, og hvor mye det er greit å skeie ut. Kanskje spesielt når det kommer til søvn. Et trøtt og sutrete barn ligger nødig øverst på ønskelisten.

Én til to timer er greit

Ståle Pallesen er professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Han har forsket på søvn og søvnforstyrrelser, og forteller at en tommelfingerregel er at barna ikke bør legge seg og stå opp mer enn én til to timer senere i helger og ferier enn i ukedagene.

Ståle Pallesen.

– I utgangspunktet ville jeg ikke skeiet ut så mye, sier han og fortsetter:

– For de fleste går det nok bra om man skeier ut, men det kan bli en litt brutal overgang når man skal begynne på skole igjen dersom man har forsinket døgnrytmen mange timer. De fleste har imidlertid evnen til å ta seg greit inn igjen relativt fort.

Enkelte sliter derimot med å ta seg inn igjen. For barn dette gjelder kan forsinket døgnrytme gi en høy pris, ifølge professoren. Blant annet kan det få konsekvenser for funksjonen til barnet på skolen og i barnehagen.

Ane Wilhelmsen-Langeland.

Ane Wilhelmsen-Langeland er psykologspesialist med doktorgrad innen søvnfeltet. Hun sier seg enig i Pallesens tommelfingerregel.

– Litt utskeiing kan være OK, det er deilig å ikke måtte følge opp klokken like mye i ferien. Det kan likevel være greit å ha en slags grense der man forsinker leggetid maks to timer, sånn at det ikke blir så vanskelig å komme tilbake til rutiner når hverdagen kommer, sier hun.

Videre minner Wilhelmsen-Langeland om at enkelte barn ikke sover tilsvarende lenge om morgenen. Barn som ikke tar igjen søvn, vil ende opp med søvngjeld etter ferien, noe som ikke er bra, ifølge eksperten.

Er ikke så farlig å skeie ut

Det er lurt å ha rutiner, men dersom det skjer noe spesielt er det ikke så farlig å skeie ut, mener Caroline Lorentzen i Sovehjelp.no. Hun er søvnterapeut og har arbeidet med barn og søvnutfordringer siden 2003.

Caroline Lorentzen.

– I andre kulturer, for eksempel i Italia, er jo barna alltid med. Det er litt kulturelt betinget. Men å bryte med rutiner av og til gjør ingen ting, sier hun og fortsetter:

– Er det snakk om å legge seg litt senere fordi det er sommer, sol og hyggelig samvær med familie og venner er det verdt det.

I tillegg til at barna får sosialisert seg og skapt gode relasjoner med familie og venner, er det også godt for barn å være ekstra ute når det er lyst om sommeren, mener søvneksperten.

– Det er viktig å ikke bry seg så mye om klokken, sier hun og legger til:

– Om det er en nydelig dag, så sitt litt lenger på stranden, spis middagen litt senere. Vi får mer energi om sommeren på grunn av solen og lyset, det gjør barn også. Da synes jeg det er greit at de får spise middag litt senere, løpe rundt og nyte sommeren.

Konsekvensen blir trøtte barn

Konsekvensene av sene kvelder og søvnmangel kan være flere. Blant annet sure, grinete og overtrøtte barn som blir urolig, hyperaktive og får store humørsvingninger, ifølge Wilhelmsen-Langeland

– Dette kan bli slitsomt på en sommerferie og kan gjøre ferien ganske kjip. Noen må kanskje veie det ene opp mot det andre. Barna kan ikke ta dette ansvaret selv, det må de voksne gjøre. Hvis barna er sure og trøtte, er det de voksnes ansvar å få til søvnrutiner også i ferien, sier psykologspesialisten.

Søvnekspert Lorentzen mener det viktigste er å se an barna sine.

– De blir jo sutrete og trøtte hvis de er slitne. Noen er sosiale og får energi av det, mens andre blir overstimulert og trenger mer hvile, sier hun og legger til:

– Da kan man ta en eller to rolige dager, hvor det ikke skjer så mye.

Den verste konsekvensen mener Lorentzen kan komme når barna skal tilbake i barnehagen og plutselig må opp tidlig igjen. Da gjelder det å forberede seg i god tid.

– Det er lurt å bruke en uke på å komme tilbake til vanlige rutiner, tipser hun.

Da gjelder det å legge barna litt og litt tidligere og begynne å vekke dem om morgenen.

På reise

På reise er det også ideelt å holde på søvnrutinene, mener professor Pallesen.

– Prøv i alle fall ikke å bli mer enn én til to timer forsinket i forhold til de daglige rutinene hjemme, sier han.

Han legger til at det selvsagt oppstår en ekstra utfordring dersom man forflytter seg over flere tidssoner.

– Særlig dersom de på hjemreisen flyr mange timer østover – for eksempel fra USA til Norge – og så skal begynne på skole direkte – det kan ta litt tid å få døgnrytmen på plass da.

Lorentzen forteller at en reisedag kan være helt håpløs i forhold til rutiner, men hun har en enkel løsning.

– Da er det bare å gjøre det beste ut av det. Vær rolig og ha god tid, tipser hun.

Slik holder du rutinene i sommer

I tillegg til å stort sett holde de samme rutinene som i hverdagen, har Pallesen noen gode tips til hvordan du holder på gode søvnrutiner i ferien.

– Det viktigste er å stå opp på et noenlunde fast tidspunkt. Å være mye ute i dagslys på formiddagen er bra. Om kvelden ville jeg brukt solbriller dersom jeg var ute i dagslys – særlig dersom man ikke vil forsinke døgnrytmen – fordi lys inn på øynene om kvelden typisk forsinker døgnrytmen, tipser han.

Wilhelmsen-Langeland forteller at trøtte barn i bil og solen kan være en søvntyv på kvelden.

– Da kan det bli enda vanskeligere å legge seg til kvelden. Hold heller barna våkne og legg dem eventuelt noe tidligere enn kvelden før dersom det ble veldig sent en kveld.

Det viktigste vil være at barna får nok søvn, og ekspertene anbefaler å holde leggetiden til en maksimumgrense på én til to timer senere i ferien.

– For øvrig er konsekvensene av lite søvn over tid blant annet at man blir lettere syk, mer sur, trist og lei, slapp og sliten, får dårligere konsentrasjon og hukommelse, avslutter Wilhelmsen-Langeland.

