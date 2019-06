Pilotfrue og mannen beskyldes for redigering av barnebilder

– Noen av de styggeste ryktene som går om oss er at vi redigerer bildene av Severin så han skal se bedre ut, sier Julianne Nygård.

Julianne Nygård (29), kjent som bloggeren Pilotfrue, begynner å bli vant til å få hard medfart på internett, men når folk kritiserer hvordan hun og ektemannen Ulrik Nygård (39) er som foreldre, reagerer hun kraftig.

– Noen av de styggeste ryktene som går om oss er at vi redigerer bildene av Severin så han skal se bedre ut, sier Julianne til VG Familieklubben.

Parets sønn er ett år gammel.

– Redigerer aldri

– Vi redigerer aldri bilder, ikke av oss, ikke av noen, og i hvert fall ikke av babyen vår, sier bloggeren og rister på hodet.

Ekteparet fikk tilsendt skjermdumper av tråder på Jodel og andre nettfora der det sto at de redigerte bildene av sønnen. Skjermdumpene fikk de tilsendt av Juliannes følgere.

VG har sett flere av skjermdumpene.

– Det som er litt hyggelig med å ha mange følgere er at det alltid er noen som tar litt vare på deg. Så når de ser ting på nettet som vi ikke har fått med oss, så tar de bilde av det og sender det til oss, forteller Ulrik.

Trist og skuffet

Det var forrige uke de ble kjent med ryktene om at de redigerte bilder av sønnen.

– Det står jo selvfølgelig at vi er dårlige mennesker. Det er trist at folk tror vi gjør sånt, men vi får jo ikke gjort noe med det, sier Ulrik.

– Det er mange bloggere som får så mye pepper for at de redigerer bildene sine at de like gjerne kunne operert seg. Man får faktisk mindre pepper for nettopp det om dagen, det tar jo helt av, legger Julianne til.

I tillegg opplever paret å bli kritisert for at de fester for mye.

– Jeg blir litt skuffet. Jeg kan telle på noen få fingre hvor mange ganger vi har vært på fest den siste tiden, men nå er det sommer og vi gleder oss til å gå på festival sammen og gjøre hyggelige ting, sier Julianne.

– Men folk ser det ikke sånn. De skriver at de syns det er patetisk at vi, som «liksom» har strevd så lenge med å få barn, ikke klarer å vente med å komme oss ut og feste igjen, forteller Ulrik.

– Eller så skriver de om oss at «de har barnevakt hele tiden», eller at «de klarer ikke ta vare på ungen selv» og lignende ting.

Heller ikke disse kommentarene svarer paret på.

– Vi føler at folk som skriver sånt ikke fortjener vår oppmerksomhet, sier Ulrik.

Sårbar rolle

Julianne innrømmer likevel at hun synes det er sårt å bli kritisert som mamma.

– Det er mye vondere å lese at man er en dårlig far eller dårlig mor, enn å lese at man er stygg eller tykk, eller at vi sier dumme ting. At vi er dumme og stygge leser vi uansett hele tiden, kommenterer Julianne lakonisk.

