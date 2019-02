Pilotfrue: – Føler sønnen vår har blitt kommersielt misbrukt

Bloggerparets sønn har blitt brukt i ulovlig reklame. Nå vurderer de søksmål.

Det var forrige uke bloggerparet Julianne og Ulrik Nygård oppdaget at bilder av sønnen Severin på syv måneder var brukt i reklame av både selskapet Bestseller Norge og Kos med Kidsa. Selskapene hadde lagt ut bilder av Severin Nygård i kosedress, men hadde ikke kontaktet foreldrene på forhånd for godkjennelse av billedbruken.

Dette reagerer bloggerparet kraftig på:

– Da Ulrik og jeg så dette ble vi veldig lei oss, og føler at Severin har blitt kommersielt misbrukt. Vi publiserte et bilde av Severin, der han hadde på seg en joggedress vi har betalt for selv – uten sponsing. Plutselig hadde Bestseller stores Norway AS og Kos med kidsa publisert bildet av Severin for å selge sine joggedresser. Da jeg så det fikk jeg en skikkelig klump i magen, sier Julianne Nygård til VG.

Begrenset eksponering

Bloggeren bestemte seg i løpet av svangerskapet for at hun ikke ønsket å eksponere sønnen så mye på bloggen som hun først hadde tenkt, fordi han selv må velge om han vil føre et like offentlig liv som sine foreldre.

– Jeg har skrevet blogginnlegg om dette for å vise at jeg ikke synes dette er greit. Jeg har tatt kontakt med advokat, for å sjekke at det ikke bare var jeg som mor som overreagerte – men vi kom frem til at dette er ulovlig.



VG har vært i kontakt med ekteparet Nygård sin advokat, Kjell Steffner i advokatfirma Steffner og Co, som har følgende å si om saken:

-Bilder kan ikke brukes uten samtykke fra den som er på bildet, så bruken er åpenbart ulovlig. I tillegg har barn et ekstra sterkt personvern. At bildet er brukt i kommersiell sammenheng er ekstra ille.

Vurderer søksmål

Han sier de foreløpig ikke har avgjort hvordan de vil gå videre med saken, men at de vurderer søksmål.

– Siden dette har svidd veldig for oss, er det på sin plass at det også gjør vondt for aktørene som har brukt bildet av Severin i sin markedsføring, sier Severins mor, Julianne.

– Men du har reklamert for sponsede babyprodukter selv tidligere?

– Ja, men det er produkter som jeg bruker – som for eksempel en barnevogn. Men nå har akkurat det vi ikke ville at skulle skje skjedd; at Severins ansikt blir brukt kommersielt.

– Kommer denne hendelsen til å påvirke hvordan dere eksponerer Severin i fremtiden?

– Ja, det gjør det helt sikkert. Min første tanke da jeg oppdaget dette var at jeg angret på at jeg delte bildet.

Beklager

Nina Maaø-Ruden, en av eierne til familiebedriften Kos og Kidsa, sier hun har beklaget til Nygård-paret.

– Vi har sendt en beklagelse til henne, og vi anser denne saken som en sak mellom oss og henne, så jeg har ikke mer å tilføye, bortsett fra at jeg forstår at det var uheldig at vi brukte bildet. Det var derfor vi har sendt beklagelsen.

Når det gjelder et eventuelt erstatningsspørsmål sier hun at det vil hun ta stilling til om det blir aktuelt.

VG har også vært i kontakt med Bestseller Norge, som har kommet med følgende uttalelse via e-post:

– Vi beklager denne hendelsen på det sterkeste. Vi har ikke for vane å bruke bilder uten tillatelse. Vi gjennomgår nå våre rutiner for å sikre at noe slikt ikke skjer i fremtiden. Bildet ble fjernet umiddelbart fra våre sider så snart vi ble gjort oppmerksomme på at det ikke var godkjent av Julianne Nygård. Vi beklager også denne saken overfor Julianne Nygård, skriver Kaja Ulstad Lie, PR og Marketingansvarlig i Bestseller Norge.

Ikke uvanlig

Advokat Steffner sier det ikke er uvanlig at bilder delt i sosiale medier blir misbrukt.

-Vi hører til stadighet om bilder som brukes ulovlig og uten samtykke. I de aller fleste tilfeller tror vi dette skyldes manglende kunnskap om regelverket, men det er nok også et par tilfeller hvor det spekuleres i at bruken ikke får konsekvenser.

