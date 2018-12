Jul hos Linni Meister: Når bonuspappa er 22 år

Mens kameratene er ute og fester, ser Niklas Tangen Klein julefilmer og baker pepperkakermed kjæresten Linni Meister og sønnen hennes.

En annen mann som stortrives i bonuspapparollen, er forloveden til Linni Meister (33), Niklas Tangen Klein (22).

– Jeg visste jo før jeg ble sammen med Linni hva jeg gikk inn i. Hun har en sønn, så Dennis var en del av pakken. Vi er blitt gode venner. Jeg trives i rollen som bonuspappa og han er en veldig fin bonussønn, sier Niklas til Familieklubben.

Det hender man hører at barnløse menn som går inn i forhold med mødre kan føle seg glemt og uten nok alenetid med kjærestene sine. Men Niklas synes det går fint.

– Jeg syns det er koselig å være hjemme i helgene, men det er heller ikke sånn at vi aldri er ute. På grunn av Linnis jobb, går vi jo ut også, sier han.

Vis bildetekst KVALITETSTID: Linni, Niklas og Dennis synes gaming og TV-spill er veldig gøy. Her har Linni 3D-brillene på. FOTO: ANDREA GJESTVANG/VG

I år feirer Dennis (9), som Linni har sammen med eksmannen Bernhard Berntzen, sammen med moren sin og Niklas på julaften.

– Vi bytter på å få være sammen med Dennis. Så da skal han være sammen med faren sin på nyttårsaften. Jeg hadde ikke klart å være borte fra ham både julaften og nyttårsaften, sier Linni Meister til Familieklubben.

Dennis er begeistret for ordningen og gleder seg til jul med mamma og Niklas.

– Vi er bestevenner, men noen ganger er mamma streng, sier han.

– Og hva sier jeg da, spør Linni.

– Du sier du er streng fordi du elsker meg. Hvis du er streng og jeg ikke får lov til ting, så er det kjærlighet, sier du.

Viktigste juletradisjoner

Hjemme hos Linni begynner julen rett før bursdagen hennes, som er fjerde desember.

– Jeg baker alltid syv slag, og får med meg Dennis og Nik på fire av de syv. Etter det er de mette på baking, men det er noe av det hyggeligste vi gjør sammen. Vi hører på julemusikk og Nik lager de rareste pepperkaker som får meg til å le så jeg griner, sier Linni.

– Og vi går alltid på graven til mamma og pappa for å pynte den ekstra fin til jul, og tenner ekstra mye lys for de vi har mistet og er glad i. Vi elsker også å se julefilmer sammen.

Etter at Dennis ble født, har julen fått ny mening for Meister.

Vis bildetekst NY MENING: Etter at Linni ble mamma, har julen fått ny mening for henne. Her sammen med sønnen Dennis og samboeren Niklas Tangen Klein. FOTO: ANDREA GJESTVANG/VG

– Jeg syntes ikke årene etter at mamma og pappa døde var hyggelige, julen føltes trist og tung da. Nå har jeg jo en som alltid gleder seg til jul, og som jeg elsker å gjøre stor stas på og koselige juleting sammen med, sier hun.

To julaftener

Hun er svært stolt av sønnen sin.

– Dennis og jeg har et utrolig sterkt og fint bånd, det er nok mye fordi han er den eneste jeg har igjen i kjernefamilien. Han har alltid hatt forståelse for at det er vondt å leve uten mor og far, og har kanskje derfor alltid vært den snilleste og enkleste å ha med å gjøre, sier Linni.

Å feire uten ham, synes Linni ikke noe om.

– Det er ikke noe jul uten Dennis, for min del. Det blir som en eller annen helg hvor man koser seg litt ekstra med god mat og drikke. Så han får alltid feire julaften to ganger; de gangene jeg ikke har ham, feirer vi julaften sammen noen dager før, eller etter.

Hun synes Niklas er en flink bonusfar for Dennis, som var seks og et halvt år første gangen han traff Linnis forlovede.

– Dennis kunne ikke hatt en bedre bonuspappa. De har en ekstrem bra kjemi og digger hverandre. Heldigvis, ellers kunne jeg ikke vært sammen med Nik.

Hun introduserte Niklas som sin «venn» til Dennis, bestilte pizza – og så gamet de sammen alle tre.

Vis bildetekst TETTE BÅND: Dennis åpner dagens luke i LEGO-kalenderen sin mens mamma Linni ser på. - Jeg har sagt til ham at han kan få flytte ut når han blir 45. Da ler han hjertelig, sier Linni. FOTO: ANDREA GJESTVANG/VG

– Det tok ikke lang tid før jeg så at Niklas hadde barnetekke. Etter tre møter med Nik, spurte Dennis om vi kunne «beholde ham», smiler hun.

For Linni kjennes det godt å holde fast ved det som er blitt det samme hendelsesforløpet år etter år på selve julaften.

– Julemorgen starter alltid med å se alle de tradisjonelle julefilmene i pysjen sammen. Vi spiser god frokost sammen, før jeg begynner på middagen, mens Dennis og Nik ser videre på julefilmer.

– Gaveåpning kommer etter middag – til julemusikk på full guffe. Vi avslutter kvelden med brettspill sammen. Det er perfekt jul for meg, en slik som jeg har hatt siden jeg var barn.

Lykkelig hønemor

Som Dennis har oppdaget, kan mamma også være streng.

– Jeg er en typisk hønemor som sørger for at Dennis alltid rydder ut av sekken sin etter skolen og så gjør leksene sine. Han får ikke gjøre noe annet før leksene er gjort og sjekket. Når det er gjort kan han gjøre det han vil.

For det aller meste leder dette til glade dager i Meister-familien.

– Vi elsker å game sammen og å spille brettspill. Jeg elsker å lage middag til ham, og kjøre og hente på aktiviteter. Jeg gjør også ekstra stas på når vennene hans kommer på besøk. Dennis betyr absolutt alt for meg, så det skulle bare mangle at jeg ikke er litt overbeskyttende også, sier hun.

