Hva gjør du når barnet er skjermavhengig?

Mange foreldre fortviler fordi barnet sitter for mye foran skjermer av ulike slag. Hvordan kan man avvenne et skjermavhengig barn?

Mobiltelefon, ipad, data er en stor del av mange barns hverdag – på godt og vondt. Men hva er det som trekker barnet til disse mediene? Når kan man kalle barnet avhengig? Og hvordan skal foreldre legge til rette for sunn bruk?

Ståle Pallesen er professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han sier at man ikke kan snakke om avhengighet i medisinsk forstand når det gjelder overbruk av skjerm. Men:

– En del barn bruker likevel så mye tid foran skjermen, og har et såpass tvangsmessig forhold til det at man kan kalle det avhengighet, sier han.

Det er innholdet som trekker

Det som trekker barna mot skjermen er ikke selve mediet, men innholdet. Dataspill, Snapchat og sosiale medier har mange mekanismer som gjør at man kan få behov for stadig å sjekke og bruke tid ved skjermen.

– I dataspill, for eksempel, får man ofte en umiddelbar tilbakemelding. Hvis man presterer godt vil det gi mestringsfølelse. Mange vil identifisere seg med figurer i spillet, man når stadig nye nivå og brett, og man får poeng når man vinner, sier Pallesen.

Avhengig av «likes»

De elektroniske mediene har også en sosial funksjon. Man kan bli del av et miljø, om det så er dataspillet, hvor man møter andre spillere fra hele verden, eller Snapchat, der man også kan få «Snapstreaks», altså at man snapper hver dag og stadig slår nye rekorder. Man kan også holde kontakten med vennegjengen gjennom ulike grupper.

– Facebook, Instagram, Snapchat gir barnet muligheten til å få respons på bilder og innlegg. Noen får en avhengighetsfølelse av å få masse «likes». «The fear of missing out» spiller også inn. Man har en redsel for å gå glipp av det de andre holder på med, sier Pallesen.

Vis bildetekst Ståle Pallesen. Foto: privat

Kime til konflikt

Når bikker det over til å bli usunn bruk av sosiale medier, internett og spill? Det er flere tegn.

– Når det opptar barnet mye mentalt, og de tenker mye på det. Bruken øker over tid, og barna opplever en «abstinens» hvor de blir sure, irritable hvis de ikke får spille eller holde på med mediet så mye som de pleier. Det kan være kime til konflikt, og barnet kan begynne å neglisjere ting som lekser, oppgaver og relasjoner, sier Pallesen.

Barn som bruker mye tid på skjermen, spesielt tett opp til sengetid, vil ofte få problemer med å sovne, og dermed forskyve døgnrytmen. Pallesen mener barn under 10 år ikke burde ha tv, data eller noen form for skjermer på soverommet sitt.

– Innholdet virker aktiverende. I tillegg har skjermene ofte et blått lys, som man vet virker umiddelbart oppkvikkende. Blått lys om kvelden vil også forsinke døgnrytmen. Disse faktorene kan gjøre det vanskeligere å sove på ønsket tidspunkt om kvelden, sier Pallesen.

Tegn på avhengighet

Postdoktor Sarah Domoff har forsket på barn mellom fire og elleve år for å finne kjennetegn som tyder på et usunt forhold til duppeditter. I en artikkel på forskning.no oppgir hun disse ni faresignalene:

Barnet har vanskelig for å slutte med databruken når de får beskjed om det.

Barnet har ingen interesse for andre aktiviteter.

Databruk er det eneste barnet tenker på

Databruken forstyrrer andre aktiviteter i familien

Databruken skaper problemer mellom barnet og foreldrene eller barnet og søsken

Barnet trekker seg frustrert tilbake når det ikke får bruke skjermen mer

Barnet øker databruken mer og mer

Når barnet har hatt en dårlig dag, er databruk det eneste som får dem til å føle seg bedre

Barnet sniker seg til å bruke mobilen eller dataskjermen uten lov

Ros ikke-bruk

Så hva skal man som forelder gjøre for å hjelpe barnet ut av et usunt forhold til skjermen?

– Det er viktig å ha klare regler. Gjerne gjennom en tidsbegrensning på skjermbruk. Eksempelvis en time på hverdager og to timer i helgene. Vær interessert i den verdenen barnet er en del av og prøv å få oversikt over hva barnet gjør når han eller hun bruker mediet. Stimuler barnet til å delta i aktiviteter som ikke innebærer skjermtid, som for eksempel fysisk aktivitet. Sørg også for at familien gjør hyggelige ting sammen. Ros barnet når det prioriterer aktiviteter og husarbeid og lekser før skjermtid, sier Ståle Pallesen.

Pallesen mener også at å ha tidsnøkkel på ruteren, slik at barnet ikke har tilgang til internett hele døgnet kan være et godt tiltak. I tillegg:

– Vær bevisst deg selv om rollemodell. For eksempel ved ikke å bruke mobil under middagen.

