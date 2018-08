Familiehverdag uten plast

Møt tobarnsmoren som lever helt plastfritt, og få tips til hvordan du kan redusere din egen families plastbruk.

Det har vært mye fokus på plastforbruket vårt de siste årene, og det er stor enighet om at vi må redusere bruken av plast for å hindre at plast havner på avveie. Plast har nemlig lang levetid, og mye av plasten vi bruker havner i havet.

Les hvordan du kan redusere eget plastforbruk nederst i saken.

– Gjenstander av plast, gummi og andre lite nedbrytbare materialer kan bli værende i miljøet i hundrevis av år og skade dyr og mennesker. Alt avfall som ikke blir samlet inn og tatt hånd om på en skikkelig måte risikerer å havne i sjøen via vind, eller avløp, sier Kine Martinsen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender og sier at plastforsøpling er en av de store miljøutfordringene verden står ovenfor.

– I dag er vårt materielle forbruk uløselig knyttet til plastforbruk, og hvis vi ikke får ned forbruket, vil havet kunne ha like mye plast som fisk i seg innen 2050, sier Bakken Riise.

Les også: Færre leker gir mer ro

Helt uten plast

Strandryddedagen i mai engasjerte mange nordmenn, og mange av oss resirkulerer plast hjemme. Men noen tar det et steg videre og forsøker å leve helt plastfritt i hverdagen. En av dem er journalist og foredragsholder Nadine Schubert som har skrevet boken «Livet uten plast» sammen med Anneliese Bunk.

Vis bildetekst Nadine Schubert. Foto: Gyldendal

Tyske Schubert, som er tobarnsmor, ble først oppmerksom på plastproblematikken i 2013 da hun så et TV-innslag som viste hvor mye plast det faktisk var i havet og hvor mye av plasten som havnet i magen på fisker og dyr i havet.– På tv-innslaget forklarte de også at plast påvirker helsen vår. Jeg var gravid da, så jeg bestemte meg for å endre måten familien lever på og redusere plastforbruket vårt, sier Schubert til Familieklubben.

Hun innrømmer at det var vanskelig i starten.

– Jeg var veldig streng og nektet å kjøpe noe med plast. Så jeg sparte mye penger, for handleposen min var ganske tom i starten av vårt plastfrie liv, sier hun med et smil.

Les også: Flyttet fra storbyen til økolandsby

Men etter tre handleturer så ble det lettere - da visste hun hvor hun skulle gå og hva hun skulle kjøpe. Hun hadde med seg egne oppbevaringsbokser til kjøtt, ost og grønnsaker og kjøpte flytende varer med glassemballasje i stedet for plast.

– Vi sultet ikke, sier Schubert.

Vis bildetekst GLASS TIL ALT: Familien Schubert lager egen frokostblanding og har på glass. Illustrasjonsfoto: Scanpix

For å få med barna på å redusere plastbruken gjelder det å ikke være for streng, forklarer Schubert.

– Fortell barna på en forståelig måte hvilke matvarer du ikke lenger vil kjøpe. Jeg var og er fortsatt så stolt av familien min. De jobber med meg og ikke mot meg. Alle i familien vet hva som er rett og galt og hjelper meg med å holde huset plastfritt, sier Schubert.

Lag selv: Modellervoks uten plast

Ikke kast avfall ute

For mange kan tanken på å leve helt plastfritt virke uoverkommelig. Det er likevel en del enkle tiltak alle kan gjøre for å minske plastproblemet, forklarer Kine Martinsen i Miljødirektoratet.

– Det er viktig å ikke kaste avfall ute i naturen, på gaten eller i toalettet. Ting som sigarettsneiper og andre gjenstander som slippes på gaten, får en tur gjennom avløpet, og kan smette gjennom renseanleggene og ende opp i havet. Det samme gjelder å skylle bomullspinner og annet avfall av plast ned i toalettet. Bomullspinner er dessverre et vanlig funn på strender i Norge, men mest av alt finner strandryddere plastbiter som stammer fra ulike plastprodukter. Derfor må vi redusere eller erstatte bruken av engangsartikler som bidrar mye til marin forsøpling. Det dreier seg blant annet om engangsbestikk, engangskopper og –lokk, plastposer, bomullspinner og matemballasje, sier Martinsen.

EU har lagt frem et forslag til direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast som ofte ender som marin forsøpling på europeiske strender.

Vis bildetekst Anja Bakken Riise. Foto: Renate Madsen

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender påpeker at å redusere det generelle forbruket er avgjørende for å få ned plastforbruket.

– Vi glemmer det lett i hverdagen, men nesten absolutt alt vi kjøper – fra klær og tekstiler til matvarer, elektronikk eller biler, inneholder eller er pakket inn i plast, sier Bakken Riise.

Hvis du vil redusere egen plastbruk, har Nadine Schubert følgende nybegynnertips til et plastfritt familieliv: Ikke kjøp innpakket mat. Ta med egne papir- eller bomullsposer til butikken. Bruk såpestykke i stedet for flytende dusjsåpe og kaffegrut i stedet for peeling.

– Det er mange enkle ting du kan gjøre – du må bare prøve, sier hun.

Les også: Slik er familielivet uten bil



Slik kan du redusere plastforbruket:

Plukk plast på tur

Arranger din egen strandryddedag

Sikre løse gjenstander ved flom og uvær slik at det ikke skylles ut på havet og ender opp som marin forsøpling.

Kjør mindre bil (dekkslitasje er en stor bidragsyter til mikroplast i naturen)

Bruk kosmetikk uten mikroplast (svanemerket)

Vurder om det er nødvendig å vaske klærne, eller om det holder å vaske bort en flekk eller lufte dem

Bruk handlenett i stedet for plastposer

Ikke bruk sugerør

Bruk tøybleier i stedet for vanlige bleier

Bytt ut engangsbestikk i plast med varig bestikk eller bambus-bestikk

Bruk gjenbrukbar kaffekopp i stedet for engangs-kaffekopp

Sorter søppel

Mat i glass i stedet for plastbeholdere

Hvis du kan, kjøp melk, yoghurt og drikke i glassflasker og norgesglass.

Tann-, oppvask- og toalett-børster av tre

Fleece av bomull eller ull i stedet for polyester

Dyner og puter av ull i stedet for mikrofiber

Kjøp løsvekt i stedet for innpakket

Bruk emballasje på ny

Bruk Q-tips av økologisk bomull i stedet for plast

Bruk vaskepose som samler opp mikroplast når du vasker klær av polyester

Grønnsaker trenger ikke pakkes i plast

(Kilder: «Livet uten plast», Anneliese Bunk & Nadine Schubert, Kine Martinsen, Miljødirektoratet, Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender)

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook