Ble gravid som 16-åring: – Fikk stadig høre at dette kom jeg ikke til å klare

Unge mødre møter ofte motstand og stigma, mener ekspert. Dette kjenner Michelle Ingvaldsen seg igjen i – hun ble gravid i 1. klasse på videregående.

Vis bildetekst GRAVID: Michelle Ingvaldsen bestemte seg raskt for å beholde barnet da hun ble gravid som 17-åring. Foto: Privat

Da Michelle Ingvaldsen (23) fra Bærum var 16 år og gikk i 1. klasse på videregående skole, viste det seg at hun var blitt gravid.

Etter det første sjokket hadde lagt seg, bestemte hun seg for å beholde babyen i magen.

– Jeg måtte gå flere runder med meg selv før avgjørelsen ble tatt. I hodet mitt så jeg for meg alle mulige positive og negative scenarioer ved å bli mamma i så ung alder, forteller Michelle Ingvaldsen i dag.

Det ble tidlig klart at hun kom til å måtte ha eneansvar for barnet hvis hun valgte å bære det frem. Ingvaldsen legger ikke skjul på at reaksjonene fra omgivelsene den gang slett ikke bare var positive.

– Jeg fikk stadig kommentarer om at jeg var veldig ung, at dette kom jeg ikke til å klare og at jeg kom til å miste ungdomstiden min, forteller hun.

Føler behov for å bevise

– Heldigvis hadde jeg nær familie og gode venner som fortalte meg hvor sterk jeg er, at jeg vil oppnå det jeg ønsker i livet, at jeg ville bli en god mor og at sønnen min var heldig som fikk akkurat meg som mamma, sier Michelle Ingvaldsen.

I møte med andre foreldre kan hun fortsatt kjenne på en sterk følelse av å måtte bevise at hun er god nok, og bli sett på som en likeverdig voksen til tross for at hun er yngre enn de fleste andre foreldrene i sønnens klasse.

– Det burde ikke være nødvendig, men slik er det nå likevel.

Unge besteforeldre

– Jeg har bevisst valgt familielivet, det er dette som gjør både meg og de rundt meg aller lykkeligst. Struktur i hverdagen er noe jeg setter høyt, og jeg har hele veien vært bevisst på å sette tydelige mål både for meg selv og familien, sier Michelle.

At sønnen Gabriel (6) har en ung og sprek mamma, og dermed unge besteforeldre, ser hun på som en stor glede. Ikke minst tror Michelle at hun lettere enn mange eldre foreldre kan sette seg inn i hvordan det er å være barn og unge i dag.

Vis bildetekst MØTTE MOTSTAND: – Jeg fikk stadig kommentarer om at jeg var veldig ung, at dette kom jeg ikke til å klare og at jeg kom til å miste ungdomstiden min, sier Michelle Ingvaldsen. I dag er sønnen Gabriel seks år, og Michelle ser flere fordeler med å være ung mor. Foto: Eva Kylland

– Det er jo ikke lenge siden jeg var i samme situasjon selv, så jeg kan i stor grad relatere til hva de føler og tenker. Jeg ser på meg selv som en mamma som er flink til å sette tydelige grenser, men også en mamma som er god å prate med, sier Michelle.

– Når alt kommer til alt tror jeg barneoppdragelse handler om veldig mye av det samme, uavhengig av alderen vår, men kanskje velger vi litt ulike kamper i hverdagen, legger hun til.

Opplever stigma

Lisa Tøndel Medbøen jobber som helsesykepleier ved Grønland helsestasjon i Oslo, og møter alle typer mødre. Hun tror unge mødre i større grad enn andre kan kjenne på en usikkerhet i foreldrerollen, men påpeker at mors modenhet, erfaring og opplevelse av det å ha et sterkt sosial nettverk rundt seg spiller en viktig rolle.

Vis bildetekst Lisa Tøndel Medbøen. Foto: Privat

– I ung alder har man kanskje ikke funnet seg selv helt, og før man er i 20-årsalderen er det få som har stabil og trygg økonomi, egen bolig eller et godt etablert partnerforhold. Kanskje er mor også alene om foreldrerollen, forteller Medbøen.

Når det er sagt, legger hun til, er det naturlig for alle nybakte foreldre å kjenne på en usikkerhet rundt den nye rollen som forelder.

– Trygghet kommer med erfaring og modenhet, og voksne mødre sitter naturligvis på mer livserfaring, påpeker sykepleieren.

Ifølge Medøen vil jenter som blir mor i ung alder ofte møte stigmatiserende kommentarer og reaksjoner fra omgivelsene. Hun påpeker viktigheten av å ha fokus på de gode ressursene i familien, gjennom å gi bekreftelser til mor og støtte opp om mammarollen.

– I en allerede sårbar tilværelse trenger den nybakte mammaen all mulig støtte. Å ha et godt sosialt nettverk av familie og venner vil være helt vesentlig. Ikke minst kan det være fint med praktisk hjelp og avlastning i hverdagen, sier Medbøen.

– Støtten som blir gitt til mor har stor betydning også for den lille; når barnet har en trygg tilknytningsperson, har det gode betingelser for en optimal utvikling.

Snart tobarnsmor

Selv om Michelle bærer på drømmer som har blitt satt på vent grunnet morsrollen, føler hun ikke at hun har gått glipp av noe. Det store ansvaret har gjort at målene har endret seg med årene.

Vis bildetekst GRAVID IGJEN: I en alder av 23 blir Michelle Ingvaldsen snart mor for andre gang, og sønnen Gabriel får en liten søster. – Jeg tror barneoppdragelse handler om mye av det samme, uavhengig av alderen vår, sier Michelle. Foto: Eva Kylland

Om ikke lenge blir hun og samboeren foreldre til en liten jente, og Gabriel blir storebror.

– Jeg elsker å gjøre ting i fellesskap med familien, og kjenner ikke på noe stort behov for alenetid. Nå lever jeg ut drømmen om å skape et godt familieliv, hvor barna skal oppleve masse kjærlighet og bli gitt gode verdier, og det gir meg en stor lykkefølelse, sier Michelle.

Fakta: Tenåringsgraviditet

I Norge var 1,1 prosent av dem som fødte i 2016, under 19 år.

0,2 prosent var under 17 år.

Raten for svangerskapsavbrudd for kvinner under 20 år var 7,6 per 1000 kvinner.

Kilde: Helsebiblioteket.no

