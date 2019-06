Barnets første husdyr – dette må du vite

Gekko, hamster eller hund – eller ingen av delene? Eksperten vi har snakket med har noen råd til familier som vurderer å skaffe sitt første kjæledyr.

Det aller viktigste før du går til anskaffelse av et husdyr, er å tenke godt over din families ønsker og livssituasjon. Lærer og veterinær Ulla Björnehammar mener foreldrene først bør sette seg ned og snakke om hva som passer for nettopp deres familie.

– Foreldrene må spørre seg: Er vi villige til å påta oss den jobben det innebærer å ha et husdyr?

Dette er det første og absolutt viktigste spørsmålet, mener hun.

– Hovedansvaret for dyret ligger alltid hos foreldrene. Det neste man må ta stilling til er barnas alder. Hva kan man forvente at de klarer? I tillegg må man vurdere hva man ønsker seg hos et kjæledyr.

Livslengde, behovene til dyret, kostnader og hvor mye tid familien har å bruke på et husdyr er også ting som bør tas med i betraktningen.

Alt handler om familiens muligheter

– Livslengden øker med størrelsen på dyret. Kaniner, som er veldig populære kjæledyr, kan leve i opp til 10–12 år. Er man klar for det? Det er også andre ting man bør tenke på. Barnet må lære seg dyrets kroppsspråk, hvordan man holder dyret, når husdyret vil ha oppmerksomhet og når det vil være i fred. Hvilket dyr som er best for barnet er individuelt. Alt handler om familiens muligheter, tid og behov, oppsummerer Björnehammar.

Veterinæren og læreren mener det likevel at det ikke er noen tvil om at dyr, både store og små, er bra for barn.

– I dag vet vi, rent vitenskapelig, at barn som vokser opp med dyr utvikler sine empatiske evner, evnen til å vise omsorg, det styrker selvfølelsen deres og de får det enklere når de omgås andre. Gevinsten veier opp for det man må ofre, hevder Björnehammar.

Nedenfor finner du et utvalg dyr som er populære blant barnefamilier, og noen fordeler og ulemper ved å få disse inn i familien:

Katt

Katten er selvstendig, samtidig som den fungerer godt sammen med barn. Katter er tilpasningsdyktige og kan venne seg til det meste, men frem til de forstår at barnets lydnivå og aktivitet ikke er farlig, kan de være litt reserverte.

Hund

Mange familier drømmer om å gå til anskaffelse av hund. Men å ha en hund i huset innebærer mer jobb enn en katt. Hunden skal ikke bare luftes, den må også aktiveres på andre måter for å ha det bra. Spørsmålet blir om man har tid til ta godt nok vare på hunden i en hverdag som ofte er preget av jobb og stress rundt henting og levering av barn.

– Ulike raser har forskjellige krav når det kommer til aktivering, men alle raser trenger jevnlig lufting. For en schæfer holder det ikke å gå rundt kvartalet noen ganger om dagen. Får den ikke nok stimuli kommer den til å finne på ting selv, som å bite i stykker sofaen. Dette er en hund som krever mye tid, sier Björnehammar.

Fisk

– Fisker kan være svært fascinerende, selv om de ikke akkurat er så kosete, mener Ulla Björnehammar, som understreker at det er lærerikt å ha et akvarium hjemme.

Barnet får forståelse av viktigheten av å skape et sunt miljø for fisken samtidig som det får glede av å ta vare på et annet, levende vesen. Et akvarium med fisker passer til både små og store barn, og barna kan både hjelpe til med å mate fiskene og å rengjøre akvariet.

Kanin

Kaninen velges ofte fordi den er et «enklere» alternativ enn hund og katt, men kaninen har også behov og krav som må ihensyntas. Man bør derfor lese seg opp om kaniner før man går til anskaffelse av en.

– En kanin behøver ikke lufting og man kan lære den til å være stueren, sier Björnehammar.

Hun mener kaniner bør gå løse i hjemmet så de ikke blir rammet av muskelsvinn.

– Det er derfor viktig å kaninsikre rommet de går løs i. Tenk også på at de tåler kulde ganske bra, men ikke varme. Kaniner er dyr som ikke tåler røff håndtering.

Hamster og marsvin

Hamster og marsvin anses for å være et fint alternativ for en barnefamilie, men husk: Disse dyrene lever ikke lenge.

– Det første man bør tenke på er at mange at de mindre dyrene ofte ikke blir eldre enn fem år. Man må være ærlig om dette med barna helt fra man får dyret i hus. Kjæledyrets død er ofte det første møte et barn har med døden.

Ulla Björnehammar anbefaler småbarnsfamilier å lese boken «Farvel, herr Muffin»- en barnebok om et hamster som blir gammelt og skal dø.

– Barn takler å miste kjæledyret sitt så lenge man er ærlig og direkte med dem.

Reptiler

Mange er skeptiske til reptiler, men de blir stadig vanligere som kjæledyr. Før man vurderer et dyr i denne kategorien, skal man ha i bakhodet at mange reptiler lever lenge. En skilpadde kan bli mer enn hundre år, og innebærer dermed en livslang forpliktelse.

– Mange reptiler passer ikke inn i vårt klima, man må derfor passe på at dette er tilrettelagt for at de skal ha det bra, sier Björnehammar.

