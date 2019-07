Archie på toppen av navnelisten

Navnet på det nyeste medlemmet av den britiske kongefamilien, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, har skapt en ny navnetrend i USA.

Det unike navnet Archie, som betyr "virkelig modig", har allerede inspirert mange nye foreldre.

For ifølge Nameberry, har navnet Archie steget til toppen av listen i USA, og tatt over topplasseringen for guttenavn i 2019 så langt, skriver People.

Men til tross for økningen hadde navnet allerede steget i popularitet før den kongelige forbindelsen. People skriver at navnet droppet fra topp 1000-listen i USA på 1980-tallet, men returnerte i 2018 som et av de raskest voksende navnene i popularitet. Archie har imidlertid vært på listen av topp 100 navn i England siden 2000.

Vis bildetekst LYKKELIG FAMILIE: Hertuginne Meghan og prins Harry med sin lille sønn. FOTO: Dominic Lipinski / REUTERS

Skal vi tro People, kom den kongelige babyens navn som en stor overraskelse på britiske bettingselskaper. Deres toppvalg for potensielle navn inkluderte mer tradisjonelle navn som Arthur, James, Philip og Albert.

Navnet til den kongelige babyen har flere merkbare betydninger. People skriver at Archibald Campbell, den niende jarl av Argyll av Skottland, var en av forfedrene til prinsesse Diana, og at å bruke kallenavnet som fornavn gir en mer avslappet amerikansk stil. Mens mellomnavnet, Harrison, stammer fra middelalderen sog betyr "sønn av Henry" eller "sønn av Harry."

Vis bildetekst STOLTE FORELDRE: Hertuginne Meghan og prins Harry poserer med sin nyfødte sønn. FOTO: Dominic Lipinski / AFP

Spørsmålet er om vi i Norge kommer til å bli påvirket av det kongelige navnet. Navneforsker, Ivar Utne, har tidligere uttalt til Familieklubben at kongelige navn ikke alltid påvirker oss.

– Kongelige babyer påvirker navnevalget i Norge lite eller ingenting dersom det er navn som ikke er i vinden hos oss, eller passer dårlig med uttaler vi liker i norske navn, mener Utne.

Han trakk da fram George, Charlotte og Louis, navnene på barna til prins William og hertuginne Kate, som eksempel.

Og når det gjelder navnet Archie mener navneforskeren at det er lite sannsynlig at dette slår an i Norge.

– I Norge regner jeg med at navnet Archie oppfattes som for fremmed for de fleste foreldre. Det er både uttalen og skrivemåten, og ikke minst at uttalen virker ulik skrivemåten. Da vil nok heller den fullstendige formen av navnet, som er Archibald, være lettere å uttale. Men det blir neppe valgt på grunn av Archie, forteller han.

Og foreløpig er det ingenting som tyder på at det kongelige navnet har tatt av i Norge, for ifølge Statistisk sentralbyrå er det kun ti registrerte med Archie som fornavn.

