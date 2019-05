Økt skjønnhetspress blant gravide og fødende

En ny undersøkelse vitner om et økende skjønnhetsfokus blant kvinner i tiden før og like etter fødsel. – En følge av sosiale medier, sier norske jordmødre.

En ny britisk undersøkelse gjennomført av skjønnhetsnettsiden Cosmetify, viser at de spurte kvinnene i snitt sminker seg allerede to og en halv time etter fødselen, skriver Harper Bazaar.

I denne undersøkelsen, som ble gjennomført på 2000 britiske kvinner, svarer mer enn halvparten av disse at de føler et press på å se bra ut ved fødsel.

Sosiale medier, venner og foreldre står frem som de største årsakene til det følte presset.

«Fikser seg» før fødsel

Undersøkelsen viser også at 64 prosent av kvinner mellom 18 og 31 år tar forskjellige typer skjønnhetsbehandlinger før de skal føde. Det inkluderer hårfjerning, manikyr, pedikyr, spray tan og klipp eller styling hos frisøren.

31 prosent av kvinnene forteller at de bryr seg om utseendet etter fødsel fordi de vil se bra ut på bilder, mens 26 prosent gjør det for å se presentabel ut når de får besøk. 22 prosent opplyser at de gjør det for å unngå å se syk eller trøtt ut.

Blogger Line Victoria Husby har for øvrig her i VG Familieklubben tidligere skrevet om at hun vokset underlivet før hun skulle føde.

Generell trend

Jordmødrene Henriette Haugeto og Karin Johansson ved Oslo jordmor og kvinnesenter forteller at den generelle trenden i samfunnet med fokus på skjønnhet, også gjenspeiler seg hos gravide og fødende kvinner.

Vis bildetekst FEIL FOKUS? Den britiske undersøkelsen viser at 64 prosent av kvinner mellom 18 og 31 år tar forskjellige typer skjønnhetsbehandlinger før de skal føde. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

– Vi kan ikke si at dette er noe de fleste kvinner gir uttrykk for når de har rier og er i fødsel, men at de heller har fått ordnet vipper eller negler, og eventuelt barbert eller vokset seg, før fødsel, forteller Haugeto.

Jordmødrene forteller at de legger merke til at flere kvinner tar skjønnhetsbehandlinger som voksing, vippe-extensions, manikyr/pedikyr eller løsnegler, men mener at det er en gjenspeiling av samfunnet generelt.

– Etter min erfaring er det ikke noe særlig fokus på sminke og utseende de første dagene på sykehuset for de fleste kvinner, og jeg kan ikke si vi merker stor forskjell der de siste årene, sier Johansson.

– Hva tenker dere rundt dette?

– Samfunnet er jo blitt mer fokusert på skjønnhet og at alt skal være «perfekt» i sosiale medier. Det kan jo diskuteres hvor sunt det er.

De to jordmødrenes råd til kvinner som snart skal føde, er at de skal slappe helt av med tanke på skjønnhetspress og utseende før fødselen, og legger til at hverken jordmødre eller leger på sykehuset bryr seg om hvordan man ser ut nedentil eller ellers.

Større utseendefokus i storbyene

Jordmor Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen er enig i at sosiale medier påvirker nybakte mødre:

– Mange opplever nok et sterkere skjønnhetspress generelt, og samfunnet vi lever i vil også påvirke kvinner som skal føde. Naturen spiller likevel inn og dreier kvinners fokus mot det som er viktigst etter fødselen, nemlig det nyfødte barnet.

– Har du lagt merke til at flere kvinner tar skjønnhetsbehandling før fødsel?

– Generelt ser vi en liten økning i bruk av Botox og fillers hos kvinner. Noen gravide velger å vokse legger av praktiske årsaker, da det er vanskeligere å nå beina når magen er stor, sier jordmoren, som også har lagt merke til at kvinner i storbyene i større grad enn andre deler av landet tar skjønnhetsbehandlinger, noen få også før de skal føde.

Vis bildetekst PÅVIRKES: – Mange opplever nok et sterkere skjønnhetspress generelt, og samfunnet vi lever i vil også påvirke kvinner som skal føde, sier jordmor Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen. Foto: Privat

Schjelderup-Eriksen erfarer samtidig av gravide er spesielt opptatt av at babyen i magen ikke skal påvirkes av gift og skadelige stoffer som finnes i både Botox, sminke, kremer, hårfarging og lignende.

Naturlig gravidglød

– Som jordmor vil jeg også råde kvinner til å ha et mer avslappet forhold til skjønnhet under graviditeten, og ikke utsette seg for produkter og behandlinger som kan være skadelig for babyen i magen. Gravide er jo også naturlig vakre, siden endret hormonproduksjon fører til en spesiell glød i ansiktet.

Gravidglød er nemlig ikke bare en myte, men et virkelig fenomen, understreker jordmoren.

Det økte nivået av østrogen gjør at kvinnens blodårer utvides for å sikre nok blodtilførsel gjennom morkaken til barnet. Blodvolumet til en gravid øker faktisk med hele 50 prosent. Dette gir økt blodgjennomstrømming også i huden, og spesielt til ansiktet, og bidrar til den fine gløden i huden i ansiktet.

– I tillegg stimulerer hormonene kroppen slik at den øker lagring av fett på hofter, lår og mage som er nødvendig for ammeperioden etter fødselen. Dessuten vokser brystene. Alt dette bidrar til et sensuelt uttrykk hos den gravide kvinnen, påpeker Schjelderup-Eriksen.

Hun oppfordrer kvinner til ha et avslappet forhold til sin egen kropp. Etter en fødsel er det viktigste at kroppen fungerer som den skal.

– Og amming og trilleturer med barnet vil bidra positivt til at kroppen normaliseres igjen, avslutter jordmoren.

