Test av vinterdresser for barn

Familieklubbens grundige test av 12 ulike vinterdresser avslører overraskende store forskjeller – på både kvalitet, smarte detaljer og pris.

Ved første øyekast tenkte vi at dette blir en vanskelig test, for alle dressene ser så bra ut. Men der tok vi feil – her er det mye som skiller både når det gjelder kvalitet og pris – ­og på alskens detaljer som foreldre og barn vil dra nytte av i varierende grad.

Tre av dressene utmerker seg og deler førsteplassen – du finner dem nederst i testen. De tre testvinnerne er helt på høyde med hverandre, og skiller seg fra hverandre kun ved noen ulike detaljer som er såpass avhengig av smak og behag at vi ikke føler de gjør den ene bedre enn den andre – derav den delte førsteplassen.

Disse kriteriene har vi testet etter:

* Er dressen varm nok?

* Tåler dressen vann/snø?

* Hvordan er dressen å ta på?

* Hvordan er dressen å ha på – altså passform og bevegelighet?

* Hvordan sitter dressen i armer og ben?

* Luner hetten godt nok?

* Hetteutforming (På barnedresser er det ikke snorer i hetten for å stramme til rundt hodet på grunn av kvelningsfare. Det er derfor viktig at hetten er godt utformet så den sitter godt rundt hodet.)

* Detaljer som strikk under skoen, stormklaff, reflekser etc.

* Kan dressen vaskes/tørkes lett?

* Pris

Vi oppdaget fort at de aller minste barna (ettåringene) har en del andre behov enn de litt eldre barna. Denne testen har derfor kun fokus på dresser for 2-5-åringene. Ingen av dressene føles spesielt tunge, og vi har derfor ikke kommentert dette spesifikt for hver dress. Det skal også sies at det er vanskelig å vurdere pusteevnen til dressene skikkelig når vi ikke kan ha dem på selv, men vi har gjort det der vi har kunnet si noe om den.

Merk at alle dressene i denne testen kan vaskes i maskin, men husk at det ikke er anbefalt å vaske slike dresser mer enn nødvendig – det svekker dressens motstand mot vann. Tørk derfor av dressen fremfor å stappe den i maskinen. Det er bra for plagget, for miljøet og for strømregningen.

NB! Testen vil oppdateres dersom noen av dressene viser seg å endre seg i kvalitet og funksjon utover sesongen.

Five Seasons Bolt

Dette var en litt ukjent dress som vi var spente på å prøve. Kort fortalt kan vi vel si at denne ikke besto testen med glans. Dressen er glatt inni, som gjør den lett å ta på – og den har rett glidelås med stormklaff i tillegg til beskyttelse for hake og kinn. Det er topp. Dressen er litt smalere enn en del av de andre og føles derfor mindre bevegelig. Den har fin forsterkning på knærne og i rumpa, og veldig mykt behagelig stoff utenpå, men det betyr dessverre også at den tåler vann dårligere enn de fleste andre. Vannsøylen er kun på 5 000 mm, men sømmene er heldigvis tapede, det hjelper. Dressen har lav pusteevne i tillegg til at fôret/fyllet føles litt klumpete – dette går også utover bevegeligheten. Den kan ikke justeres i livet, men har en snurpestrikk bak så den sitter godt. Hetten er fin og tett, men mangler justering i toppen så den passer ikke like godt på alle hoder med og uten lue. Dressen har strikk nederst på armer og ben. Strikken i armene har myk fleece inni, men selve strikken er altfor stram – det er nesten så det er umulig å få votten gjennom. Strikken ved skoene er bedre, men den burde hatt en knapp nede ved foten som gjør den lettere å få over vinterskoene. Strikken under skoen er i stoff, et irriterende valg fordi disse ryker raskt etter noen runder i barnehagen. Dressen har godt med reflekser foran, men bak burde den hatt flere på den øverste delen av dressen. Dressen koster det samme som f.eks. Wheat-dressen uten å være i nærheten av å levere på samme kvalitet. Dette er ikke en dress vi ville kjøpt.

Vannsøyle: 5 000 mm

Pusteevne: 5 000 g/m2/24 h

Kan tørkes i tørketrommel: ja

Finnes i størrelsene: 74 – 140

Pluss: Ingen spesielle pluss

Minus: Alt er bare sånn passe

Veiledende pris: 1 199,-

Karakter: 4 av 10

LEGO® Tec Jaxon 780

Dette er en vinterdress fra Lego. Det kunne vært skikkelig gøy, men Lego har ikke gjort noe spesielt ut av det annet enn at logoen er lik. Litt skuffende. Førsteinntrykket er at dressen er veldig stiv i stoffet utenpå. Definitivt den stiveste i utvalget uten at den tåler vær og vind noe bedre. Den er heller ikke kjempevarm, og vi føler at vi må ha på et tykkere lag med klær under for å være helt sikre. Heldigvis har den god passform, og den kan justeres i livet. Bevegeligheten hindres noe på grunn av det stive stoffet, men det er ikke sikkert at barna tenker så mye på det, og de blir i hvert fall ikke våte. Inni har den en kombinasjon av glatt stoff og fleece i baken for ekstra varme, det fungerer veldig fint. Glidelåsen er ganske lur ettersom den er rett helt ned til benet og går på skrå ned ved det ene benet. Det gjør dressen enklere å ta på uten at barna får problemer med å dra opp glidelåsen selv. Glidelåsen har ikke stormklaff, men beskyttelse for hake og kinn. Dressen har strikk i ben og armer. I armene er den litt trang og stiv, men i bena er den fin og romslig selv om den ikke har knapp nederst. Silikonstrikken under bena har vi ennå ikke klart å ryke. En lur effekt på dressen er trykkspennene på armene, som man kan klipse inn Legovottene i. Vi har ingen Legovotter å teste med, men det virker i teorien veldig smart, så man slipper å kjøpe hundre tusen votteklyper. Hetten er litt liten og har ingen justeringsmuligheter. Det er heller ingen ekstra lukking foran i halsen, så dressen må brukes med ekstra hals eller lue med hals. Dressen har en helt ok mengde med reflekser foran og bak.

Vannsøyle: 10 000 mm

Pusteevne: 4 000 g/m2/24 h

Finnes i størrelsene: 74 – 104

Pluss: Lure votteklipps

Minus: Veldig stiv

Veiledende pris: 1 199,-

Karakter: 5 av 10

Name It Kids Storm

Dette er et av de billigere alternativene i testen, og vi var derfor spente på hvordan den ville slå an. Dressen er fin å ta på og har en bra passform, den kan justeres i livet og har fint med plass til klær under. Den har ingen forsterkninger, noe som gjør oss litt bekymret for hull, men vi har ikke testet lenge nok til å kunne si om bekymringen er reell ennå. Glidelåsen er rett og mangler stormklaff, men den har beskyttelse for skinn og hake øverst. Dressen har en vannsøyle på 8 000 mm som er en av de laveste i testen, men den har tapede sømmer og barna har ikke blitt våte i den ennå. Pusteevnen er heller ikke spesielt god på papiret, men det er vanskelig å kjenne skikkelig forskjell på klamhet når vi ikke selv har på dressen. På armene har dressen strikk med ekstra stoff inni som du tar hånd og tommel gjennom. Dette er veldig bra for å forhindre at dressen sklir opp og lager kald glipp mellom vott og hånd, men er en utfordring om du vil ha votten under dressen. Dressen har vanlig strikk nederst, men den skulle også hatt en liten knapp for den er litt trang. Strikken under foten er av tøy. Den har riktignok et ekstra beskyttende stofflag, men denne ryker halvveis i sesongen likevel. Den kan heldigvis lett byttes. Hetten har en fin liten ekstrapadding som tetter rundt hodet, men ingen justering for lue eller ekstra lukking i halsen. Totalt sett sitter hetten helt okay. Dressen har noen reflekser, men ikke mange nok. Denne dressen virker varm og fin og fungerer helt fint, men mangler en del for å bli en favoritt.

Vannsøyle: 8 000 mm på hovedstoffet og 18 000 mm på forsterkerstoffet

Pusteevne: 4 000 g/m2/24 h

Kan tørkes i tørketrommel: ja

Finnes i størrelsene: 116 – 140

Pluss: Et rimelig alternativ

Minus: Mangler det lille ekstra

Veiledende pris: 999,-

Karakter: 6 av 10

Didrikson Bjørnen

Dette er en ny modell fra Didrikson, og det merkes. Dressen er glatt inni, med rett glidelås, beskyttelse øverst og stormklaff. Dressen er lett å ta på, men kunne vært enda enklere om glidelåsen gikk lengre ned. Den er smalere i passformen enn for eksempel Isbjörn og Reima, men er overaskende lett og med god bevegelighet. Barna holder seg varme og ingen har blitt våte enda. Dressen har ikke den beste pusteevnen på papiret, og dette er faktisk en av de dressene der også en av testforeldrene har sagt at hun mistenker at dressen ikke puster så godt. Dressen har hette med fuskepels som kan justeres, og fin og tett lukking foran ved halsen. I armene har dressen borrelås

