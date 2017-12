Kommentar: - Jeg gråt og følte meg mislykka

Må man amme for å være en god mamma?

Som førstegangsmødre flest hadde jeg et stort ønske om å amme datteren min da hun kom til verden. Så da det var fem uker igjen til termin var jeg på ammekurs i regi av kommunen, og her gikk det opp for meg at amming ikke bare er å legge babyen til puppen. Jeg fulgte derfor nøye med og plukket opp tips til teknikker og behandling for kommende såre og vonde brystvorter. Hodet mitt var nå innstilt på at amming ikke var enkelt, og at det faktisk krever en innsats som mamma.

Men at det skulle bli SÅ vanskelig, det hadde jeg ikke i mine villeste fantasier sett for meg.

Perfekt start

Det er tidlig på morgenen den 13. november 2016, og riene er så smått i gang. Snart skal vi få møte den lille jenta vi har ventet så lenge på. Fødselen går veldig raskt, og babyen vår er ute i verden to timer etter at vi ankom sykehuset. Etter at vi har fått hentet oss inn, og den lille jenta er tørket, målt og veid, spør jordmor om jeg vil amme. «Selvfølgelig,» svarer jeg.

Mini tar puppen med en gang med perfekt sugeteknikk. Tårene mine triller. «Neimen se her da. Perfekt. Så bra», sier en entusiastisk jordmor. Og ja, det var jo perfekt. Borte var alt jeg hadde lært på ammekurset. Jeg fikk det til! Lite visste jeg om dagene som skulle komme.

Allerede dag to på sykehuset begynte jeg å bli sår, brystvortene mine var jo ikke vant til dette. Men jeg smurte dem inn og tenkte at dette går over.

Brystbetennelse

Da den verste sårheten var over, kom brystbetennelsen.

Jeg klarte ikke å amme på det ene brystet. Det brant i puppen, og jeg bare gråt. Jeg forsøkte å pumpe, men smerten var så sterk at jeg til slutt kastet opp, og melken forsvant

