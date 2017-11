Derfor bør du involvere barna i ukesplanleggingen

Gi barna en følelse av å påvirke eget liv – og bedre selvfølelse.

Planlegging er en viktig del av det å vokse opp og gradvis ta mer ansvar for seg selv, forteller familieterapeut Line Jonsborg ved Nydalen Helsehus.

Les Jonsborgs tips til foreldre nederst i saken.

– Det er veldig individuelt når barna er gamle nok til å planlegge selv, og det avhenger også av hva slags planlegging det er snakk om. Evnen til å planlegge er ikke fullstendig utviklet før vi er over 20 år, så vi skal ikke ha for høye forventninger til barna våre, sier hun.

Jonsborg forklarer at det er mye viktigere at vi tar imot signalene fra barna våre og tilpasser forventningene til deres faktiske utvikling, enn å følge en forhåndsdefinert plan for hva de skal kunne klare ved forskjellige alderstrinn.

– Men når det er sagt, er det godt for barnet å få muligheten til å planlegge selvstendig, i tråd med sin egen utvikling. Mindre barn kan planlegge sammen med foreldrene, mens større barn i økende grad kan planlegge for seg selv.

Les også: 11 smarte apper for barnefamilier

620722631.jpg Vis bildetekst Foto: Shutterstock/Scanpix

Ha et familieråd

Når familieterapeut og pedagog Stine R. Kase møter familier med høyt stress- og konfliktnivå, er noe av det første hun tipser dem om å gå til anskaffelse av en stor ukesplanlegger til å henge opp på veggen. I dag bruker mange mobilen for å holde styr på avtaler, men det blir mye mer tilgjengelig for både voksne og barn når alle kan se den samtidig, mener hun.

– En god vane er å ha et lite familieråd i løpet av helgen, for eksempel mens man spiser middag på søndag. Da kan alle snakke om forventningene til uken som ligger foran dem, og barna kan skrive inn sine egne aktiviteter med en whiteboard-tusj eller et kritt, sier Kase.

Her er det viktig å inkludere barna, slik at det ikke blir de voksne som styrer hele planleggingsbiten.

– Barna får gjennom dette en ypperlig anledning til å øve seg på å strukturere og planlegge uken sin, noe de vil nyte godt av også i fremtiden. Det kan være smart å ha en ekstra kolonne til middager, slik at det også blir tydelig hva og når familien må handle inn. Kanskje kan barna bestemme en av middagene i løpet av uken, og være med å tilberede den. Da føler de seg inkludert og som en viktig bidragsyter i hverdagen, råder Kase.

Les også: Lei av kresne barn? Prøv dette!

På kort sikt får barn som kan planlegge forutsigbarhet og en følelse av å påvirke sitt eget liv. Opplevelsen av mestring er nyttig for utviklingen, og kan igjen bidra til bedre selvtillit og styrket selvfølelse.

– På lengre sikt gir det å kunne planlegge evne til å sette seg og nå mål. Dette er avgjørende egenskaper for å kunne ta en utdannelse og fungere godt i arbeidslivet. Men også i privatlivet er det viktig å kunne tenke fremover og ta valg som styrer livet i den retningen vi ønsker, påpeker Jonsborg.

Skap refleksjon

Det at vi snakker om hva vi skal på et ganske detaljert nivå, gjør at barna lærer å forestille seg hva som skal skje i fremtiden. Jonsborg forteller at dette er første skritt mot å lære barna å planlegge, og at de kan forberedes på denne måten helt fra de er ganske små.

– Vis barnet at hans eller hennes mening har verdi. Det gir en følelse av likeverdighet som medlem av familien og av å kunne ha verdi som menneske. Det å kunne tenke at «min mening har verdi», det skal man ikke undervurdere, sier Jonsborg, og legger til:

– Det er mange av oss voksne som strever med å føle at våre tanker, følelser og meninger har verdi, og vi kan bidra til å unngå at barna våre skal sitte med en slik følelse.

Familieterapeuten anbefaler foreldre å snakke med barna om noen alternativer dere har å velge mellom. På den måten lærer de seg gradvis å forutse konsekvensene av de valgene de tar.

– Sammen kan dere se på hva som vil være forskjellen på ulike valg, og snakk om hva som er viktig for hver enkelt når dere skal velge hvilken plan dere vil følge. Er det viktig for barnet å ha mye tid til å leke fritt, er det dumt å ha faste aktiviteter hver kveld. Dette har barna godt av å være med på å reflektere rundt, sier Jonsborg.

Annonsørinnhold

Er det greit å sjekke barnas mobiltelefon?

Tips og råd til foreldre om planlegging:

* La barna være med på å planlegge for hele familien, for eksempel hva dere skal gjøre i helgen eller i ferien. Ha gjerne familieråd hvor alle kommer til orde uavhengig av alder og får si hva de ønsker fremover. Barna skal ikke ta beslutningene for hvilke planer familien til slutt velger å følge, det er de voksnes ansvar. Men det er godt for dem å bli hørt og tatt på alvor.

* Følg opp planene og sørg for at barna blir inkludert i gjennomføringen. Blir det endringer, må de få vite om det så tidlig som mulig og gjerne få påvirke hva som da skal skje.

* Lekser er et tema som skaper konflikter i mange familier. Snakk med barna om hvordan de kan planlegge for å få gjort leksene og samtidig ha tid til andre ting de ønsker å gjøre. Deretter er det viktig å hjelpe dem med å følge opp. Det klarer ikke barn alltid på egenhånd.

Les også: Derfor er dette den beste foreldrestilen

* Vis interesse for saken og vær «på». Barna må forstå at foreldrene legger vekt på at leksene blir gjort. Men ha følerne ute slik at du ikke styrer for mye. Kunsten er å hele tiden lete etter balansen mellom hvor mye de kan klare på egen maskin, og hvor mye du skal støtte dem underveis.

* Spilletid er et annet tema mange foreldre strever med. Her må foreldrene ta ansvar for at spillingen begrenses. Dataspill aktiverer hjernens belønningsmekanismer, og dette gjør at mange barn ikke klarer å begrense seg. Når foreldrene har lagt rammene for hvor mye barna kan spille og hva slags spill som er greit, kan barna være med og planlegge når og hva de vil spille, innenfor disse rammene.

(Kilde: Line Jonsborg, familieterapeut ved Nydalen Helsehus)

Bli medlem i Familieklubben (helt gratis!) og les flere spennende saker på Familieklubben.no

Følg også Familieklubben på Facebook