Blogg: «Kanskje jeg kan skyve ham litt opp?»

Kristine Storli Henningsen blogger for VG Familieklubben og på Antisupermamma.

Mange ganger tenker jeg på hva jeg har utsatt barna mine for. Vi hører stadig at vi har gitt dem en gave ved at vi tar dem med rundt i verden, lærer dem språk, lar dem bli kjent med nye kulturer. For tre år siden bodde vi i Panama, nå har vi bodd to år i Spania, og trolig blir det et annet kontinent før vi returnerer til Norge.

De har gått på norsk skole, internasjonal skole, spansk skole og tospråklig skole. Integrert seg og fått nye venner – før vi har reist igjen – og de har måttet skaffe seg venner på nytt. Lære seg et nytt språk. Tilegne seg de sosiale kodene.

Tilpasser seg ulikt

Mine barn har vært de som er annerledes, de som har stått utenfor, de som har måttet lirke og kjempe for å tilpasse seg flokken.

Gjør vi det rette, har vi spurt oss selv mange ganger. Burde vi bare blitt i Drammen og latt dem være med sin faste vennegjeng der? Gått på den samme skolen, hatt de samme fritidsaktivitetene, bodd i det samme huset?

To av mine barn er eventyrlystne og utadvendte, de har ingen problemer med å reise nye steder og møte nye mennesker. Og så har vi denne ene som er mer glad i rutiner, og reservert i møtet med nye mennesker. Det kommer. Alltid. Men han trenger tid.

Viktig erfaring

Nå har han fått mye erfaring med å bli kjent med nye mennesker, og integrere seg i nye miljøer. Men reaksjonsmønsteret endrer seg ikke. Han er like sjenert og tilbakeholden hver gang. Forskjellen er at han etter hvert har klart å se seg selv utenfra. Da han skulle begynne på spansk skole sa han: I begynnelsen er det grusomt. Så blir det bedre og bedre. Og til slutt blir det bra.

Når læreren sier at han må være sammen med de andre, svarer han: Det kommer. Men jeg trenger tid.

Han har altså blitt kjent med seg selv på et tidlig stadium i livet. Han vet hvordan han er, han vet hva han trenger, og kan gi beskjed og handle ut fra det. Enda viktigere: Han er ikke redd for ubehaget. Han vet at det ikke er farlig. Og det er det ikke, selv om vi mennesker gjør alt vi kan for å unngå det. Flykte fra det. Enda mer gjør vi for at våre barn ikke skal oppleve ubehag. Vi forsøker å beskytte dem mot å få skrammer og sår.

Men hvordan skal de utvikle ekte empati hvis de alltid har gått i komfortable sko? Og hvordan skal de håndtere vanskelige følelser i voksen alder, hvis de ikke har trent seg i oppveksten? Hvordan skal de klare å finne seg selv, på godt og vondt?

Ser seg selv – og andre

Min sønn er i ferd med å finne seg selv. Han ser sine sterke og mindre sterke sider. Han virker trygg og harmonisk. Og han ser andre enn seg selv. Heldigvis. Kanskje utvikler man en egen radar for sånt når man har stått utenfor selv?

En kveld jeg skulle klemme ham god natt, var han tydelig bekymret. Jeg tenker på en i klassen, sa han. Jeg satte meg på sengekanten, og han begynte å fortelle om denne gutten. Som var tjukk, og alltid måtte være keeper på fotballen. Som enten ble kjeftet på eller gikk alene. Han virker ikke noe glad, sa sønnen min, og de stiller ham aldri spørsmål, sånn som de gjør med meg.

– Hva føler du om det? spurte jeg.

Han ble stille lenge. Først sa han at han ble lei seg av å se på denne gutten. Så sa han:

– Kanskje jeg kan skyve ham litt opp.

Spirer fra skaden

Jeg klarte ikke holde tilbake tårene. Det var noe ved denne setningen som berørte meg så sterkt. Tanken på at noen som selv har vært utenfor kan bruke sin erfaring til å skyve en annen opp.

Er det ikke en sånn verden vi vil ha? Mennesker som kan sette seg i andres sko og gjøre noe for de som er utenfor? Å være noe for andre er en vinn-vinn-situasjon og gir en følelse av mening – man får andre til å føle seg verdt noe. Og dermed økes følelsen av egenverdi. Man styrker både sitt eget og andre selvbilde ved å gjøre godt.

Så ikke vær redd om barnet ditt har vært utsatt for ubehag. Med din støtte kan det få barnet ditt til å vokse til noe vakkert. Naturen er utviklet slik at det kan spire noe friskt fra en skadet rot. Noe som ikke bare er til glede for en selv, men også for verden rundt.

