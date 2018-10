Halloween: Slik lager du halloween-pynten selv

Å lage hjemmelaget halloween-pynt sammen med barna er både morsomt, billig og enkelt.

La deg inspirere av disse kreative ideene til enkel, billig (og skummel!) halloween-pynt du kan lage sammen med familien. Mange av tingene du trenger kan du finne i naturen eller i skuffer og skap hjemme.

Liv Judit Olsen står bak bloggen Kreativ Hverdag og har laget en dorullflaggermus, kongleedderkopper og en praktisk godtepose av tøy.

Vis bildetekst Foto: Liv Judit Olsen/Kreativ Hverdag

Flaggermus

Du trenger:

Dorull-/tørkerullhylser

Øyne

Sort maling

Sort og hvit papp

Glitter

Slik gjør du:

Mal dorull-/tørkerullhylsene sorte og sett dem til tørk. Klipp ut flaggermusvinger i sort papp, dryss på glitter hvis du vil. Lim øyne, hoggtenner og vinger på dorullen.

Vis bildetekst Foto: Liv Judit Olsen/Kreativ Hverdag

Godtepose

Du trenger:

Ensfarget tøynett

Potet

Stoffmaling

Slik gjør du:

Del poteten i to og lag deg stempler av disse ved å skjære ut et ansikt, for eksempel trekantøyne og munn. Legg en avis inni tøynettet slik at fargen ikke går igjennom. Ha stoffmaling på en papptallerken eller lignende og la barna stemple i vei på tøynettet. La det så ligge til tørk før du tilslutt stryker over.

Vis bildetekst Foto: Liv Judit Olsen/ Kreativ Hverdag

Edderkopp

Du trenger:

Kongler

Piperensere

Øyne

Slik gjør du:

Gå ut og sank kongler og tørk dem i ovnen på 100 grader (det kan ta fra 30 min til et par timer). Da åpner konglene seg og blir flotte. Lim eller vikle piperensere på kongla og form edderkoppbein. Lim på øyne og tenner hvis du vil.

Hild Frøya Gravningen står bak bloggen Superheltmamma og har laget en flott tryllestav. Husk at limpistolen er veldig varm!

Vis bildetekst Foto: Hild Frøya Gravningen/Superheltmamma

Vis bildetekst Foto: Hild Frøya Gravningen/Superheltmamma

Tryllestav

Du trenger:

Litt tykke trepinner

Flytende maling

Limpistol

Slik gjør du:

Bruk limpistol og fordel lim utover litt under halvparten av en trepinne. Du kan bruke så mye lim du vil. Lag streker og prikker med limpistolen. Det er viktig at det blir tekstur på limet, da vil tryllestaven bli mer «magisk». Vent til limet tørker. (Sett gjerne pinnen i et tomt syltetøyglass mens den tørker.) Mal tryllestavene med forskjellige farger.

Camilla Reimers er en av damene som driver Bursdagsjentene. De har laget en stilig lykt som kan pynte opp Halloween-stua.

Vis bildetekst Foto: Camilla Reimers/Bursdagsjentene

Halloween-lykt

Du trenger:

Et syltetøyglass eller et glass

Maling

Pensel

Svart kartong til øyne eller det dere har. Vanlig papir går også fint.

Lys

Slik gjør du:

Mal glasset på innsiden, så slipper utålmodige kunstnere å vente på at det blir tørt før man fester på øynene. Sett i lyset.

Annik Wågnes har laget disse smarte små spøkelsene som kan serveres i Halloween-fest eller deles ut til småfolk ute på knask eller knep.

Vis bildetekst Foto: Annik Wågnes

Små spøkelser

Du trenger:

Kjærlighet på pinne

Papirtørklær

Tråd

Øyne

Slik gjør du:

Pakk inn hver kjærlighet på pinne i papir, knytt en tråd rundt og sett øyne på.

Henriette og Ina står bak siden Fantasifull hvor de deler flere tips til kreative aktiviteter man kan gjøre sammen med barna.

Vis bildetekst Foto: Henriette og Ina/Fantasifull

Spøkelser

Du trenger:

Blader

Pensel

Maling

Svamp

Lamineringsmaskin og mapper

Duk under malingsområdet

Slik gjør du:

Gå ut og plukk blader. Det er lurt å male dem før de blir så tørre at de blir porøse. Mal bladene med pensel eller svamp. Bruk en tynnere pensel for å lage øyne og munn. Hvis du laminerer bladene så holder de lenge.

